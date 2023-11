Tổng thống Yoon Suk-yeol tham gia Hội nghị thượng đỉnh Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 12/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) diễn ra tại San Francisco (Mỹ) vào ngày 16/11 (giờ địa phương).Dự kiến, ông Yoon sẽ xác nhận những thành quả thảo luận của hai bên tại cuộc họp này, và trao đổi về kế hoạch hợp tác cụ thể trong tương lai.Theo Văn phòng Tổng thống, 14 nước thành viên sẽ tham gia hội đàm IPEF lần này, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore.Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng thành lập vào tháng 5 năm ngoái, được đánh giá là nhằm ứng phó với Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc dẫn đầu. Cơ chế thảo luận này hiện có 14 nước thành viên là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Phillipines, Singapore, Brunei, New Zealand, quốc đảo Fiji.