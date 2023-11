Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí khởi động hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa trong tháng 12

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 12/11 đã có cuộc họp ba bên với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và Nhật Bản Kihara Minoru. Các quan chức này đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên.Trước tiên, các Bộ trưởng đánh giá ba nước đang gần như kết thúc giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để khởi động cơ chế chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực để tăng cường năng lực theo dõi và đánh giá tên lửa Bắc Triều Tiên, và cam kết sẽ khởi động hệ thống này trong tháng 12.Seoul, Washington và Tokyo cũng nhất trí sẽ tiến hành tập trận ba bên một cách có hệ thống và hiệu quả hơn kể từ tháng 1/2024, cũng như tiếp tục mở rộng các cuộc diễn tập ở nhiều lĩnh vực đa dạng.Đặc biệt, cuộc họp lần này cũng tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện những thỏa thuận của lãnh đạo ba nước về lĩnh vực quốc phòng trong hội nghị thượng đỉnh tại Trại David hồi tháng 8 vừa qua. Cùng với đó là thảo luận về phương án thắt chặt hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để ngăn chặn và ứng phó với các mối uy hiếp bằng hạt nhân và tên lửa đang ngày càng nghiêm trọng của miền Bắc.Các quan chức Quốc phòng cũng bày tỏ lo ngại trước việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, chỉ trích các hành vi khiêu khích này đang đe dọa nghiêm trọng sự an ninh của khu vực bán đảo Hàn Quốc, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ngoài ra, ba bên mạnh mẽ lên án thương vụ giao dịch vũ khí của Bắc Triều Tiên và Nga, tái xác nhận lập trường ủng hộ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine.