Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc duy trì chế độ làm việc 52 tiếng/tuần

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 13/11 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân về thời gian làm việc được tiến hành từ tháng 6 và kế hoạch xúc tiến chính sách trong thời gian tới.Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành ngay sau khi giới lao động bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về phương án thay đổi chế độ thời gian làm việc do Chính phủ đưa ra hồi tháng 3 năm nay. Đối tượng khảo sát là 6.030 người, gồm 3.839 người lao động, 976 chủ lao động, 1.215 người dân, thông qua hình thức hỏi đáp trực tiếp. Một số vấn đề chính trong cuộc thăm dò là phương hướng thay đổi thời gian làm việc, ý kiến về chế độ làm việc 52 tiếng, thời gian làm việc trong 6 tháng gần nhất.Dựa theo kết quả, Seoul quyết định tiếp thu ý kiến người dân và duy trì chế độ làm việc tối đa 52 tiếng/tuần như cũ, đồng thời sẽ xúc tiến kế hoạch cải thiện đối với một số ngành nghề, trong đó có ngành chế tạo, xây dựng, lắp ráp, thiết bị, sản xuất, y tế, nghiên cứu, kỹ thuật.Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận với phía người lao động và chủ lao động để lựa chọn đơn vị quản lý thời gian làm thêm giờ (theo quý hoặc năm) đối với các ngành nghề đang gặp khó khăn.Bên cạnh đó là lập ra chế độ an toàn để giải quyết những lo ngại về vấn đề sức khỏe do làm việc trong thời gian dài, chẳng hạn như đề ra thời gian làm việc tối đa mỗi tuần, áp dụng chế độ nghỉ liên tục 11 tiếng giữa ngày làm việc.Tuy nhiên, liên đoàn những người lao động đã lên tiếng phản đối ngay sau khi Bộ Tuyển dụng công bố kết quả khảo sát.Tổng Liên đoàn lao động Hàn Quốc cho rằng đây là cuộc khảo sát "chế nhạo người dân", khi mà bài khảo sát chỉ toàn những câu hỏi mang tính "dắt mũi" để Chính phủ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.Chẳng hạn như ở câu "Bạn nghĩ thế nào về việc mở rộng thời gian để người lao động có thể nghỉ bù sau khi làm thêm giờ trong thời gian bận rộn?", cách hỏi thế này sẽ dễ dàng dẫn tới tỷ lệ đồng ý cao. Liên đoàn cũng cho rằng quá trình khảo sát cũng có vấn đề khi thực hiện bằng hình thức hỏi đáp kín.