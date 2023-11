Thị trưởng Guri chính thức đề xuất sáp nhập Guri vào thủ đô Seoul

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dư luận đang tranh cãi về việc thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) sáp nhập vào thủ đô Seoul, ông Back Kyung-hyun, Thị trưởng thành phố Guri cùng tỉnh ngày 13/11 đã tìm gặp Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon để chính thức đề xuất về mong muốn sáp nhập Guri vào Seoul.Tại buổi gặp kéo dài 30 phút, Thị trưởng Back nhấn mạnh về sự cần thiết phải sáp nhập vào thủ đô do thành phố này không có cơ sở xã hội-kinh tế vững chắc để tự cung tự cấp. Hiện 20% dân số của Guri đang có công việc tại Seoul nên việc cải thiện vấn đề giao thông là điều rất cấp bách. Ông Back cũng nói về những lợi ích mà Seoul sẽ nhận được, chẳng hạn như có thể di dời chợ rau quả Cheongryangri và bãi đỗ tàu điện ngầm ở phường Sinnae vào Guri.Tuy nhiên, Thị trưởng Guri đề xuất giữ nguyên quyền hạn hành chính, tài chính của thành phố Guri như hiện tại dù sau khi sáp nhập vào Seoul, với vị trí là "thành phố tự trị đặc biệt". Ông còn dự báo sẽ đề xuất luật đặc biệt liên quan đến vấn đề này.Về phần mình, Thị trưởng Seoul cho biết theo luật hiện hành các địa phương lân cận sáp nhập vào thủ đô sẽ không thể nhận được khoản thuế trợ cấp giao thông mà chính quyền 25 quận thuộc Seoul vốn đang được nhận. Do đó, cần phải có luật sửa đổi để giải quyết vấn đề này. Seoul có kế hoạch thành lập một nhóm nghiên cứu chung để phân tích ảnh hưởng của việc hợp nhất các địa phương.Sau Gimpo và Guri, các thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi như Hanam, Gwangmyeong cũng đang thảo luận về việc xin sáp nhập.Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon dự kiến sẽ gặp gỡ Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon và Thị trưởng Incheon Yoo Jeong-bok vào ngày 16/11 tới để thảo luận về các vấn đề của khu vực thủ đô, bao gồm cả việc sáp nhập các địa phương vào Seoul.