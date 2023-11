Hyundai xây dựng nhà máy chuyên sản xuất xe điện đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai tổ chức lễ khởi công nhà máy chuyên sản xuất xe điện đầu tiên của Hàn Quốc tại thành phố Ulsan. Đây cũng là lần đầu tiên sau 29 năm Hyundai xây dựng nhà máy trong nước.Chỉ tính riêng chi phí đầu tư của dự án là 2.000 tỷ won (1,51 tỷ USD), nhà máy này dự kiến ​​hoàn công vào năm 2025. Với năng lực sản xuất 200.000 chiếc mỗi năm, Hyundai dự định bắt đầu sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) siêu lớn của dòng Genesis vào đầu năm 2026.Chủ tịch Tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun cho biết cửa ngõ đầu tiên hướng đến sự di chuyển (mobility) trong tương lai chính là điện khí hóa, và nhà máy chuyên sản xuất xe điện Ulsan sẽ là một khởi đầu khác hướng tới kỷ nguyên điện khí hóa trong 50 năm tới.Hãng ô tô Hyundai có kế hoạch sử dụng nhà máy này làm tiền đồn cho chiến lược điện khí hóa nhắm tới thị trường trong và ngoài nước.Hyundai bắt đầu mở rộng lại nhà máy sản xuất pin tại Hàn Quốc do nguồn cung dồi dào của pin thứ cấp chủ chốt trở thành chìa khóa then chốt cho khả năng cạnh tranh dòng xe điện. Do quy trình sản xuất cũng đơn giản hơn so với động cơ đốt trong nên có ưu điểm là giảm chi phí nhân công.Gần đây, ngay cả các thương hiệu nước ngoài cũng quyết định chọn Hàn Quốc để đặt cơ sở sản xuất. Ví dụ như hãng ô tô Thụy Điển chuyên về xe điện Polestar công bố sẽ bắt đầu sản xuất các mẫu xe chủ lực của mình tại nhà máy của Renault Korea ở thành phố Busan từ năm 2025.Giám đốc điều hành Polestar Thomas Ingenlath đánh giá Hàn Quốc có ngành công nghiệp pin truyền thống lâu đời và mạnh mẽ, các kỹ sư ô tô lành nghề của Hàn Quốc sẽ đáp ứng được kỳ vọng cao của Mỹ.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nhu cầu. Theo các chuyên gia, xe điện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng trì trệ do giá thành cao vì trợ cấp ở mỗi quốc gia đều giảm và sự bất tiện trong việc sạc pin.Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự suy thoái của thị trường xe điện vốn được kỳ vọng, mọi mối quan tâm đổ dồn vào việc liệu nhà máy chuyên dụng về xe điện đầu tiên được xây dựng ở Hàn Quốc có thể trở thành "đầu tàu" để nâng khả năng cạnh tranh xe điện của Seoul lên một tầm cao mới hay không.