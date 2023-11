Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc tổ chức họp lần đầu sau 11 năm

Photo : YONHAP News

"Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc" ngày 14/11 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau 11 năm kể từ tháng 6/2012.Ủy ban này là một cơ chế tham vấn liên ngành, nhằm thảo luận về phương án giải quyết vấn đề nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc. Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Thống nhất làm Chủ tịch, và các ủy viên là công chức cấp Vụ trưởng từ các ban ngành hữu quan như Bộ Thống nhất, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Văn phòng điều phối Nhà nước.Phát biểu tại hội nghị cùng ngày, Chánh Văn phòng Nhân quyền và các vấn đề nhân đạo thuộc Bộ Thống nhất Kang Jong-seok cho biết trong tháng 10, nhân kỷ niệm 10 năm ngày nhà truyền giáo Kim Jeong-wook bị miền Bắc bắt cóc, Chính phủ đã đưa ra lập trường quyết liệt, yêu cầu Bình Nhưỡng phải thả ngay những công dân miền Nam mà nước này bắt cóc. Hôm 2/11 vừa qua, Chính phủ đã quyết định cấp tiền an ủi cho gia đình các nạn nhân có người thân bị bắt cóc.Ông Kang nhấn mạnh các biện pháp này mới chỉ là khởi đầu trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm trả tự do cho những công dân bị miền Bắc bắt cóc.Tuy nhiên, chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn đang phủ nhận việc bắt cóc, giam giữ, vấn đề tù nhân chiến tranh; hoàn toàn không đáp lại yêu cầu xác nhận sự sống còn của các nạn nhân, trao trả họ về nước. Chính phủ không thể tiếp tục thụ động, kỳ vọng vào sự thay đổi thái độ của miền Bắc, lãng phí thời gian một cách vô ích.Quan chức trên cho biết sẽ định kỳ tổ chức cuộc họp của Ủy ban hai lần một năm căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng.Về lý do không tổ chức cuộc họp của Ủy ban đối sách về nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thời gian qua, Bộ Thống nhất giải thích vấn đề nạn nhân bị bắt cóc đã được đưa vào trong "Kế hoạch cơ bản về gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên" và báo cáo "Tình hình xúc tiến tăng cường nhân quyền tại Bắc Triều Tiên" trình lên Quốc hội, nên Bộ Thống nhất không mở cuộc họp riêng của Ủy ban. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có ý kiến cho rằng đó là do Bộ Thống nhất thiếu quyết tâm giải quyết vấn đề nạn nhân bị miền Bắc bắt cóc.