Tổng thống Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC

Tổng thống Yoon Suk-yeol chiều ngày 15/11 (giờ Hàn Quốc) đã lên đường thăm San Francisco (Mỹ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Lịch trình đầu tiên của Tổng thống tại San Francisco vào ngày 15/11 (giờ địa phương) là gặp gỡ cộng đồng Hàn kiều, sau đó diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), tham dự lễ đăng ký đầu tư vào Hàn Quốc của doanh nghiệp Mỹ, dự tiệc chiêu đãi hội nghị thượng đỉnh APEC, đối thoại với thế hệ trẻ Hàn kiều ở lĩnh vực công nghệ cao.Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC với chủ đề “Tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người" diễn ra vào ngày 16/11, Tổng thống Yoon sẽ cùng với lãnh đạo các nước thảo luận về vấn đề khắc phục khủng hoảng khí hậu và chuyển đổi năng lượng xanh.Trả lời phỏng vấn qua văn bản với hãng tin AP (Mỹ) trước giờ xuất phát, Tổng thống cho biết tại hội nghị lần này, ông sẽ kêu gọi sự liên minh và đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, vì tự do hóa thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, tăng trưởng bao trùm và bền vững.Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) có sự tham gia của 14 nước trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore.Văn phòng Tổng thống cho biết tại hội nghị lần này, lãnh đạo các nước sẽ tiến hành kiểm tra thành quả đàm phán trong thời gian qua, thảo luận về kế hoạch hợp tác cụ thể thời gian tới.Vào ngày 17/11, Tổng thống sẽ tham dự hội nghị "Retreat", một hội nghị theo hình thức trao đổi ý kiến cởi mở, tự do của lãnh đạo các nước tham gia hội nghị APEC. Lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến trình bày về các nội dung chính là khôi phục hệ thống thương mại đa phương trong bối cảnh khủng hoảng chồng chất trên toàn cầu, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực, phương án hợp tác nhằm thiết lập tiêu chuẩn đạo đức kỹ thuật số và đóng góp của Hàn Quốc.Sau đó, Tổng thống sẽ tới thăm Đại học Stanford của Mỹ, dự kiến trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio về chủ đề hợp tác lĩnh vực công nghệ cao Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật.Được biết, có khả năng ông Yoon sẽ hội đàm riêng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này.Về thông tin trên, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo cho biết Văn phòng Tổng thống đang xúc tiến tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống với lãnh đạo một số nước, và sẽ thông báo kết quả cụ thể sau khi thảo luận xong.