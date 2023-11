Washington phê chuẩn tạm thời bán tên lửa SM-6 cho Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng nước này ngày 14/11 (giờ địa phương) đã phê chuẩn tạm thời việc bán tên lửa hạm đối không SM-6 và các trang thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, theo phương thức “Bán trang bị quân sự cho nước ngoài” (FMS). Đơn hàng có tổng giá trị 650 triệu USD. Kết quả phê chuẩn cuối cùng sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định.Tháng 3 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Washington bán cho Seoul tối đa 38 tên lửa SM-6 để trang bị cho tàu khu trục Aegis KDX-III.Tên lửa SM-6 có chiều dài 6,6m, trọng lượng 1.500 kg, chở đầu đạn phân mảnh nặng 64 kg, với động cơ hai tầng, vận tốc tối đa đạt Mach 3,5.Tên lửa này có tầm bắn tối đa trên 400 km, độ cao đánh chặn tối đa 35 km, có thể trực tiếp truy dấu mục tiêu bằng radar, sử dụng hệ thống dẫn đường chủ động, giúp nâng cao đáng kể năng lực giao chiến đồng thời của tàu chiến. Tên lửa này có thể bắn hạ cả máy bay, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình. Năm ngoái, Mỹ cũng quyết định bán tên lửa này cho Nhật Bản.Theo Chính phủ Hàn Quốc, tên lửa SM-6 có thể giúp quân đội đảm bảo hệ thống phòng không trên biển chặt chẽ hơn, tăng cường được năng lực đối phó với tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo của miền Bắc.Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ giải thích thương vụ này sẽ góp phần cải thiện an ninh cho Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ đang hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương; đồng thời cũng hỗ trợ cho mục tiêu chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Washington. Ngoài ra, thương vụ này cũng góp phần gia tăng năng lực đối phó với các mối uy hiếp hiện tại và tương lai cho quân đội Hàn Quốc, cải thiện khả năng tương thích với Mỹ và các đồng minh khác.DSCA khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ không gặp khó khăn nào trong quá trình nhập tên lửa, và thương vụ mua bán vũ khí này không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.