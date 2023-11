Photo : YONHAP News

Gần đây, ẩm thực Hàn Quốc (K-Food) đang nhận được nhiều sự yêu mến trên toàn thế giới, kéo theo doanh thu của hãng thực phẩm lớn của Hàn Quốc trong quý III năm 2023 cũng tăng lên một cách bất ngờ.Hãng Nongshim công bố số liệu sơ bộ về lợi nhuận kinh doanh trong quý III là 55,7 tỷ won (42,9 triệu USD), tăng 103,9% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu đạt 855,9 tỷ won (658,5 triệu USD) tăng 5,3%; lợi nhuận ròng là 50 tỷ won (38,5 triệu USD), tăng 76,9%.Công ty thực phẩm Samyang thì ghi nhận lợi nhuận kinh doanh quý III đạt 43,4 tỷ won (33,4 triệu USD), tăng 124,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hãng đạt 335,2 tỷ won (258 triệu USD), cao kỷ lục nếu tính theo quý. Ngoài ra, hơn 70% tổng doanh thu của Samyang đến từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, và đây là lần đầu tiên doanh thu ở nước ngoài theo quý vượt mức 200 tỷ won (154 triệu USD).Lợi nhuận kinh doanh của hãng Ottogi trong quý III đạt 83 tỷ won (63,9 triệu USD), tăng 87,6% so với năm ngoái; doanh thu đạt 908,7 tỷ won (760 triệu USD), tăng 10,6%.Trước đó, các doanh nghiệp thực phẩm khác như Lotte Wellfood, Orion, Binggrae đều cho thấy thành tích tốt trong kết quả kinh doanh quý III.