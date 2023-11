Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Mỹ bên lề APEC

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cùng hai người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Nhật Bản Yoko Kamikawa đã tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng ba bên vào ngày 14/11 (giờ địa phương) tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 15-17/11.Đây là lần gặp gỡ trở lại của Ngoại trưởng ba nước sau hai tháng kể từ cuộc gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9.Phát biểu trước buổi họp, Bộ trưởng Blinken cho biết ba nước sẽ thảo luận về các vấn đề tồn đọng trong khu vực và toàn cầu, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và ứng phó trước những ảnh hưởng về mặt an ninh khi Bắc Triều Tiên và Nga hợp tác quân sự.Ngoại trưởng Park Jin thì đánh giá sự hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật đã được nâng tầm chưa từng có kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra ở Trại David (Mỹ) hồi tháng 8, các thỏa thuận giữa ba nhà lãnh đạo đang lần lượt mang lại kết quả; đồng thời dự đoán Chánh Văn phòng an ninh quốc gia ba nước sẽ gặp gỡ lần đầu tại Đối thoại Ấn Độ-Thái Bình Dương.Về phần mình, Ngoại trưởng Kamikawa cũng cho biết thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau như tình hình chiến sự ở Trung Đông, việc Nga xâm chiếm Ukraine và những thách thức ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Do đó cần phải tăng cường hợp tác giữa ba nước để duy trì trật tự quốc tế tự do và tuân theo các quy chuẩn.Hội nghị Ngoại trưởng cùng ngày đã kiểm tra tiến độ của việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hồi tháng 8, thảo luận về phương án hợp tác chung đối phó với Bắc Triều Tiên, chia sẻ thông tin hợp tác quân sự Nga-Triều.Ngoài ra, quan chức ngoại giao ba nước cũng trao đổi ý kiến ​​về các chương trình nghị sự liên quan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức vào ngày 15/11 (giờ địa phương); hay cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas người Palestine.