Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất APEC đóng vai trò trung tâm, tăng cường tính kết nối kinh tế thế giới

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 15/11 (giờ địa phương) đã đặt chân tới San Francisco (Mỹ), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Sau cuộc gặp với cộng đồng Hàn kiều, Tổng thống bắt đầu các lịch trình "ngoại giao kinh tế", trước tiên là Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO APEC Summit). Tại đây, Tổng thống Yoon đề xuất APEC phải đóng vai trò trung tâm, khôi phục "tính kết nối" của nền kinh tế thế giới trước thách thức "khối hóa" nền kinh tế toàn cầu.Tổng thống nhấn mạnh kinh tế thế giới hiện đang một lần đứng trước thách thức to lớn, tính liên kết bị suy yếu, trong khi sức mạnh của sự chia rẽ lại gia tăng ở nhiều nơi.Để khắc phục tình trạng trên, Tổng thống đề xuất tăng cường tính kết nối về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng; đẩy mạnh tính kết nối kỹ thuật số; mở rộng giao lưu giữa thế hệ tương lai khu vực APEC.Ông Yoon nhấn mạnh APEC phải mở rộng vai trò và vị thế như một "người bảo vệ hệ thống thương mại đa phương"; suy xét về cách đối phó một cách chủ động và hệ thống nhằm tăng cường tính liên kết chuỗi cung ứng khu vực.Đồng thời, APEC cần tìm kiếm phương án hỗ trợ cho các quốc gia thành viên và doanh nghiệp có được năng lực đối phó về chuỗi cung ứng; chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, như hệ thống cảnh báo sớm, xúc tiến các bài toán hợp tác hàng đầu nhằm khôi phục khả năng hồi phục của chuỗi cung ứng.Về vấn đề mở rộng giao lưu thế hệ tương lai trong APEC, ông Yoon đề cập tới Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC), đề xuất "Sáng kiến giao lưu nhà khoa học thanh niên", bảo đảm cho những thanh niên có trình độ học vấn nhất định ở lĩnh vực khoa học, đang làm việc ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển có thể tự do đi lại trong khu vực.Tổng thống đã có cuộc gặp riêng với Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, thảo luận về phương án hợp tác. Ông Yoon cũng có buổi trò chuyện với các Hàn kiều đang hoạt động tại Thung lũng Silicon, lắng nghe ý kiến về việc xúc tiến ra thị trường thế giới của doanh nghiệp kỹ thuật số Hàn Quốc.Bên lề hội nghị APEC, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ hội đàm song phương với lãnh đạo một số nước lớn. Có khả năng sẽ diễn ra hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung, trong đó nghị sự chính có thể là về thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, vai trò của Bắc Kinh trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Yoon cũng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, xem xét tình hình hợp tác an ninh, kinh tế giữa ba nước.