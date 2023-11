Photo : KBS

Bắc Triều Tiên đã có phản ứng đầu tiên về Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) diễn ra tại Seoul vào ngày 13/11 vừa qua, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/11 đưa tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, phản đối việc Seoul và Washington đơn phương đẩy cao căng thẳng quân sự. Đặc biệt, tuyên bố đề cập tới nội dung thảo luận Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật gần đây, như việc sửa đổi Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ, cho rằng sự điều chỉnh như vậy nhằm mục đích tấn công quân sự nhắm vào miền Bắc.Tuyên bố lên tiếng cảnh cáo rằng quân đội nước này sẽ kiểm soát tất cả các mối đe dọa tới lợi ích, an toàn quốc gia bằng năng lực đối phó, tấn công áp đảo, hành động quân sự răn đe chiến lược rõ ràng. Bộ Quốc phòng miền Bắc nhấn mạnh đường lối đối phó như trên là để đối phó với mối uy hiếp quân sự của Mỹ và các thế lực đồng minh, và sự bất ổn an ninh mới.Các chuyên gia chỉ ra rằng có thể nội dung tuyên bố trên nhằm mục đích củng cố đoàn kết nội bộ trong bối cảnh miền Bắc trì hoãn phóng vệ tinh trinh sát, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nước này sẽ có động thái nào đó để "lấy cớ" trước khi hành động quân sự.Bình Nhưỡng đã không khiêu khích quân sự kể từ sau trung tuần tháng 9. Có khả năng nước này sẽ có thị uy quân sự như phóng tên lửa nhiên liệu rắn nhân "Ngày công nghiệp tên lửa" 18/11.Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh việc sửa đổi Chiến lược răn đe điều chỉnh tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ vừa qua là một thỏa thuận chính đáng nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên, đảm bảo hòa bình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.