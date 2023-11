Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 15/11 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện mà không cần biểu quyết. Đây là năm thứ 19 liên tiếp kể từ năm 2005, ủy ban này thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền miền Bắc. Dự thảo sẽ được trình tiếp lên phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng sau.Dự thảo năm nay do các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò chủ đạo, có nội dung tương tự dự thảo năm ngoái, nhưng bổ sung thêm về nội dung Trung Quốc cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc gần đây. Dự thảo hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc tôn trọng "nguyên tắc cấm cưỡng chế hồi hương" người tị nạn; đặc biệt là cân nhắc tới việc di chuyển xuyên biên giới với Bắc Triều Tiên đang được nối lại.Văn kiện này cũng bao gồm nội dung hối thúc các nước thành viên tuân thủ Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc liên quan tới người tị nạn Bắc Triều Tiên. Công ước này quy định bất cứ nước đương sự nào cũng không được phép trục xuất, hoặc dẫn độ một cá nhân tới một quốc gia khác có căn cứ xác đáng cho thấy người đó có rủi ro bị tra tấn.Ngoài ra, dự thảo nghị quyết hối thúc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa tình hình nhân quyền tại miền Bắc lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khuyến nghị xem xét trừng phạt với "những người có trách nhiệm cao nhất về tình hình xâm phạm nhân quyền". Nội dung này dường như nhắm đến Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, đã được đưa vào dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 10 năm liên tiếp từ năm 2014.Dự thảo lên án Bình Nhưỡng đang xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức và trên diện rộng, như lập ra trại giam tù nhân chính trị, xâm hại nhân quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật.Nối tiếp năm ngoái, năm nay Hàn Quốc đóng vai trò là nước đồng đề xuất, tích cực tham gia vào quá trình thảo luận về nội dung dự thảo nghị quyết.