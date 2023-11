Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn bán tên lửa không đối không AIM-9X cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/11 (giờ địa phương) công bố Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn tạm thời việc bán cho Hàn Quốc tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và các thiết bị liên quan với tổng giá trị 52,1 triệu USD, theo phương thức “Bán trang bị quân sự cho nước ngoài” (FMS). Kết quả phê chuẩn cuối cùng sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu mua 42 chiếc tên lửa AIM-9X và 10 chiếc tên lửa dùng cho mục đích huấn luyện.DSCA giải thích thương vụ này sẽ cải thiện an ninh của Hàn Quốc, một nước đồng minh quan trọng của Mỹ đang hỗ trợ ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, qua đó hỗ trợ cho các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ.Bên cạnh đó, thương vụ này sẽ củng cố thêm năng lực của Hàn Quốc trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời cải thiện hơn nữa sự tương hỗ qua lại giữa Seoul và Washington cùng các nước đồng minh khác.Cơ quan quốc phòng Mỹ nhận định quân đội Hàn Quốc sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nhập tên lửa và thương vụ này sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.