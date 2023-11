Số sinh viên tại Mỹ học tiếng Hàn tăng mạnh trong khi các ngôn ngữ khác giảm

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh số sinh viên tại các trường đại học ở Mỹ theo học ngôn ngữ nước ngoài sụt giảm, lượng người học tiếng Hàn vẫn tăng đều đặn nhờ "cơn sốt" của làn sóng Hàn Quốc Hallyu như K-pop và K-drama.Hiệp hội Ngôn ngữ hiện đại Mỹ (MLA) ngày 15/11 (giờ địa phương) công bố kết quả phân tích tình hình đăng ký học môn tiếng nước ngoài của sinh viên các trường đại học ở Mỹ, cho thấy số lượng sinh viên học ngôn ngữ khác tiếng Anh giảm 16,6%, từ 1,4 triệu người trong năm 2016 xuống 1,2 triệu người năm 2021.Cụ thể, số sinh viên đăng ký học các ngôn ngữ chủ yếu đã giảm mạnh sau 5 năm như tiếng Đức giảm 33,6%, tiếng Pháp giảm 23,1%, tiếng Tây Ban Nha giảm 18,0%, tiếng Trung (-14,3%), tiếng Ý (-20,4%), tiếng Nga (-13,5%).Trong khi đó, có 19.270 người tham gia các khóa học tiếng Hàn vào năm 2021, tăng 38,3% so với năm 2016, mức tăng cao nhất trong số các ngôn ngữ được khảo sát. Theo số liệu báo cáo lên MLA, có 29 trường đại học mở thêm lớp dạy tiếng Hàn.Hiệp hội Ngôn ngữ hiện đại Mỹ cho biết phần lớn các sinh viên tham gia khóa học tiếng Hàn là vì quan tâm đến văn hóa đại chúng Hàn Quốc và muốn giao tiếp với bạn là người Hàn Quốc.Chủ tịch MLA Paula Krebs cho biết việc số người học tiếng Hàn tăng lên không phải do số học giả nghiên cứu tiếng Hàn và Hàn Quốc học tăng mà do có nguồn động lực là sự quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc. Mức tăng tuy lớn nhưng xét về số lượng người học tiếng Hàn vẫn còn khá ít (xếp thứ 10) so với mặt bằng chung của các ngôn ngữ khác.Cuộc khảo sát trên được MLA thực hiện với 2.455 trường đại học tại Mỹ, tương đương 92,2% cơ sở giáo dục trên toàn nước này.