Chính phủ Hàn Quốc lần đầu nhận định kinh tế có dấu hiệu hồi phục trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 17/11 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 11", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang thoát khỏi tình trạng đình trệ trong năm nay, dần xuất hiện dấu hiệu hồi phục.Trong tài liệu này công bố tháng 2 năm nay, Chính phủ lần đầu nhận định kinh tế Hàn Quốc chuyển sang tình trạng "đình trệ"; sau đó vẫn duy trì nhận định kinh tế "tiếp tục đình trệ", hoặc "tình trạng đình trệ đã được giảm nhẹ" cho tới tháng 10. Sự thay đổi nhận định trong báo cáo lần này xuất phát từ việc sản xuất ngành chế tạo và xuất khẩu được hồi phục .Trong tháng 10, sản xuất ngành chế tạo tăng 1,9% so với tháng trước, tiếp tục đà tăng sau mức tăng 5,4% hồi tháng 8. Đặc biệt, sản xuất chíp bán dẫn tăng 12,9% so với tháng trước, và tăng vọt 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 55,08 tỷ USD, tăng 5,1%. Xét theo số ngày làm việc, xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,62 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 9,7%, cán cân thương mại thặng dư 1,63 tỷ USD.Cán cân vãng lai tháng 9 thặng dư 5,42 tỷ USD. Cán cân hàng hóa cũng thặng dư 6 tháng liên tiếp (7,42 tỷ USD). Cán cân dịch vụ thâm hụt 3,19 tỷ USD dù thâm hụt cán cân du lịch đã được giảm nhẹ. Trong khi đó, quy mô thặng dư cán cân thu nhập bị thu hẹp.Chính phủ Hàn Quốc dự báo cán cân vãng lai tháng 10 sẽ duy trì đà thặng dư nhờ thặng dư cán cân thương mại và cán cân dịch vụ được cải thiện.Tiêu thụ nội địa cũng duy trì xu hướng khả quan. Sản xuất dịch vụ trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, tiếp tục đà tăng 4 tháng liên tiếp. Số lao động có việc làm trong tháng 10 tăng 346.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao hơn hai tháng trước đó. Thanh toán qua thẻ trong tháng 10 tăng 4,5%, ba tháng tăng liên tiếp. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc trong tháng 10 tăng tận 967,9%.Tuy nhiên, chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 10 đạt 98,1 điểm, giảm 1,6 điểm so với tháng trước. Giá tiêu dùng tháng 10 tăng 3,8%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng.Về các yếu tố lo ngại bên ngoài, báo cáo chỉ ra các yếu tố như chiến tranh Nga-Ukraine, bất ổn tại Trung Đông có thể tiếp tục gây ra biến động giá nguyên vật liệu. Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào ổn định giá cả, dân sinh, thúc đẩy tiêu thụ nội địa, đầu tư và xuất khẩu, đồng thời nỗ lực quản lý chặt chẽ các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước, cải thiện nền tảng kinh tế.