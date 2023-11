Hàn Quốc đề ra đối sách giảm nạn

Photo : YONHAP News

Trong Hội nghị Thứ trưởng liên quan tới giá tiêu dùng ngày 17/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Byung-hwan cho biết sẽ chuẩn bị các đối sách cho vấn nạn "lạm phát thu nhỏ" (shrinkflation). "Lạm phát thu nhỏ" được ghép bởi hai từ “shrink” (thu nhỏ) và “inflation” (lạm phát), ám chỉ thủ thuật tăng giá bằng cách giữ nguyên giá hoặc tăng một chút trong khi thu nhỏ kích thước hoặc khối lượng sản phẩm.Thứ trưởng Kim cho biết Chính phủ sẽ điều tra tình trạng "lạm phát thu nhỏ" ở các mặt hàng nhu yếu phẩm do Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) dẫn đầu, và thành lập một trung tâm để nhận báo cáo. Dựa trên kết quả điều tra, Chính phủ sẽ chuẩn bị các biện pháp cụ thể để tăng cường quyền được biết của người tiêu dùng; bên cạnh đó là kiểm tra tình hình chung, bao gồm các hành vi không những thu hẹp khối lượng mà còn giảm cả chất lượng sản phẩm.Về tình hình giá cả gần đây, ông Kim đánh giá giá tiêu dùng vẫn trong tình trạng bất ổn do chiến sự ở Trung Đông nhưng đang dần cho thấy sự cải thiện. Trong tháng 11, giá dầu quốc tế đã giảm, giá các loại rau như xà lách, chân vịt, cũng giảm đáng kể so với tháng 10. Các mặt hàng như táo và lê vẫn đắt hơn những năm trước nhưng mức tăng đang giảm dần.Chính phủ đã đưa ra các đối sách bổ sung để bình ổn giá tiêu dùng như tiếp tục áp dụng giảm thuế hiện hành đối với phẩm màu, sợi khoai tây và tinh bột biến tính dùng làm thực phẩm trong năm tới. Đối với giá trứng, Chính phủ có kế hoạch khuyến khích công bố giá tại khu vực sản xuất để phản ánh nhanh hơn các điều kiện cung cầu, cải thiện chế độ để giúp việc định giá trở nên minh bạch hơn bằng cách tận dụng chợ đầu mối và thị trường bán buôn trực tuyến.