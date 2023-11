Hệ thống hành chính công tại Hàn Quốc hoạt động trở lại sau ba ngày trục trặc

Photo : YONHAP News

Sau ba ngày ngừng hoạt động, hệ thống điện toán hành chính công của Chính phủ Hàn Quốc đã được khôi phục trở lại bình thường.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết cơ quan này đã liên tục tiến hành các bài kiểm tra với chính quyền địa phương để xem hệ thống hành chính địa phương mang tên "Saeol" có đang hoạt động bình thường hay không, và kết quả cho thấy tất cả các dịch vụ đã được phục hồi.Theo Bộ Hành chính và an toàn, không có vấn đề nào trong cuộc kiểm tra tại chỗ trong hai ngày qua, các nghiệp vụ như cấp giấy chứng nhận điện tử cũng sẽ trở lại hoạt động bình thường.Nguyên nhân lỗi lần này được cho là do thiết bị mạng "L4 Switch" của Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIRS) trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn. Cụ thể là trục trặc trong thiết bị truyền thông tin vào hệ thống xác nhận danh tính người phụ trách khi đăng nhập vào hệ thống hành chính của Chính phủ.Mặc dù Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn thiết bị ứng phó với lỗi kỹ thuật, song dường như không có tác dụng gì vào thời điểm trục trặc. Theo một quan chức Bộ Hành chính và an toàn, thiết bị dự phòng và thiết bị gốc lần lượt xảy ra lỗi kỹ thuật nên đã gây ra trục trặc.Tuy nhiên, cơ quan này giải thích không có dấu hiệu tấn công mạng hay máy móc hư hỏng do cũ kỹ, và sẽ tiến hành kiểm tra thêm để xác nhận nguyên nhân cụ thể về việc cả hai máy cùng trục trặc một lúc.Mặc dù Chính phủ đã tìm ra nguyên nhân và tiến hành phục hồi sau ba ngày kể từ khi hỏng hóc, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng còn nhiều thiếu sót trong năng lực quản lý nguy cơ rò rỉ trong quá trình khắc phục sự cố.Một giáo sư trường Đại học Korea nhận xét vụ việc lần này là một kinh nghiệm "xương máu" khi Hàn Quốc đã để lộ sự yếu kém và chậm trễ trong việc tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố để khôi phục nguyên trạng.Mặt khác, Seoul dự kiến sẽ vận hành bộ phận ứng phó với tình hình từ ngày 20/11 và tiến hành kiểm tra hệ thống thường xuyên. Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập đội đặc biệt với các chuyên gia dân sự và công bố đối sách cải thiện dịch vụ kiểm toán.