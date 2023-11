Seoul sẽ xử lý cứng rắn nếu Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát lần ba

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang gấp rút chuẩn bị cho lần phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ ba, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 20/11 đã kêu gọi miền Bắc nhìn thẳng vào thực trạng bị cộng đồng quốc tế ra sức chỉ trích về các hành vi phạm pháp, và dừng ngay công tác chuẩn bị vụ phóng.Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân khẳng định sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân nếu Bình Nhưỡng làm ngơ trước lời cảnh cáo của Seoul và ngoan cố thực hiện vụ phóng.Hội đồng tham mưu cũng nhấn mạnh vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung nghiêm cấm phóng mọi loại tên lửa có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, và là hành vi khiêu khích đe dọa an ninh Hàn Quốc.Ngoài ra, Seoul cũng chỉ trích rằng Bình Nhưỡng đã liên tục vi phạm đa số các thỏa thuận liên Triều, đặc biệt là Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9. Cụ thể là vụ việc miền Bắc bắn pháo bờ biển từ đảo Changrin, gần biên giới liên Triều trên biển Tây vào năm 2019 và vụ máy bay không người lái (drone) của nước này xâm phạm khu vực thủ đô Hàn Quốc hồi cuối năm 2022. Theo Seoul, những hành vi này đã cho thấy Bình Nhưỡng không hề có ý định tuân thủ thỏa thuận.Do đó, nhiều chuyên gia phân tích, nếu Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thì Hàn Quốc có thể sẽ đình chỉ một phần hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.Xuất hiện trong một chương trình truyền hình ngày 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik dự đoán Bắc Triều Tiên sắp sửa phóng vệ tinh trinh sát trong vài ngày tới, và khi đó, Hàn Quốc sẽ nhanh chóng thảo luận về việc đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận trên.Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) hiện đang tiến hành thảo luận về việc ngừng hiệu lực của thỏa thuận liên Triều. Seoul có thể thông báo với miền Bắc về việc đình chỉ hiệu lực Thỏa thuận 19/9 khi được thông qua tại cuộc họp Nội các.