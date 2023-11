Lợi nhuận ròng tính đến quý III của ngân hàng Hàn Quốc đạt hơn 15 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Dựa theo tài liệu của Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), lợi nhuận ròng trong quý III/2023 của các ngân hàng trong nước là 5.400 tỷ won (4,19 tỷ USD). Mặc dù thấp hơn quý trước, nhưng lợi nhuận ròng tính từ đầu năm đến quý III là 19.500 tỷ won (15,13 tỷ USD), cao hơn cùng kỳ năm ngoái 38,2%.Xét theo từng hạng mục, lợi nhuận về lãi trong quý III là 14.800 tỷ won (11,46 tỷ USD), tương tự như quý II. Lợi nhuận về lãi trong năm nay của khối ngân hàng là 44.200 tỷ won (34,21 tỷ USD), tăng 3.600 tỷ won (2,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.Biên lãi ròng (Net Interest Margin) trong quý III là 1,63%, liên tục đà giảm trong ba quý. Tuy nhiên, lợi nhuận từ lãi không giảm vì lượng tài sản là nền tảng của lợi nhuận từ lãi như các khoản cho vay tăng 37.000 tỷ won (28,64 tỷ USD) so với quý II.Lợi nhuận khác ngoài lãi đạt 800 tỷ won (619,2 triệu USD), giảm hơn phân nửa so với quý trước đó, do giá trái phiếu mà ngân hàng đang sở hữu giảm.Trong diễn biến khối ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận mặc dù lãi suất cao, Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân của Hàn Quốc đã nhất trí lập ra đối sách về vấn đề này, được cho là liên quan đến đề cập gần đây của Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc phá vỡ cơ cấu độc quyền của ngân hàng và lập phương án xây dựng hệ thống cạnh tranh.Đặc biệt, đảng Sức mạnh quốc dân đã nêu quyết tâm sẽ đề ra đối sách phù hợp với nguyên lý kinh tế thị trường, và phản đối việc áp dụng chế độ "thuế lợi tức phụ thu" (windfall tax) mà đảng đối lập xúc tiến.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng thể hiện sự đồng cảm về việc cần phải có đối sách với khối ngân hàng, đồng thời kêu gọi phe cầm quyền cùng chung sức lập dự thảo luật về thuế lợi tức phụ thu để phục hồi tính công bằng của môi trường kinh tế."Thuế lợi tức phụ thu" là chế độ đánh thuế đóng góp trong khoảng 40% lợi nhuận vượt mức đối với các công ty tài chính có lợi nhuận ròng vượt quá 120% so với mức bình quân trong vòng 5 năm qua.Nếu dự luật này được thông qua thì Chính phủ dự kiến sẽ thu được khoản tiền 1.900 tỷ won (1,47 tỷ USD) từ khối ngân hàng trong năm nay.