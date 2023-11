Lãnh đạo Hàn Quốc và Anh dự kiến thông qua thỏa thuận về phương hướng hợp tác tương lai

Photo : YONHAP News

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đặt chân tới nước Anh vào ngày 20/11 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Vua Charles III. Ông Yoon là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Vua Charles III mời tới thăm cấp Nhà nước kể từ sau khi đăng quang hồi tháng 5.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhân chuyến thăm, Seoul và London dự kiến sẽ thông qua "Thỏa thuận phố Downing" (Downing Street Accord) có nội dung về phương án hợp tác song phương trong thời gian tới, nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Trước tiên, thỏa thuận có nội dung nhất trí nâng cấp quan hệ "đối tác toàn diện sáng tạo" Hàn-Anh hiện nay lên thành quan hệ "đối tác chiến lược toàn cầu", làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương ở các lĩnh vực đa dạng.Văn phòng Tổng thống cho biết "Thỏa thuận phố Downing" nhấn mạnh về lập trường chung của hai nước Hàn-Anh về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, vừa nêu ra quyết tâm chung của hai bên trong việc đối phó với các vấn đề nổi cộm toàn cầu, như tình hình Ukraine, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực Trung Đông.Tiếp theo, hai nước nhất trí ký kết quan hệ "Đối tác an ninh mạng chiến lược", nâng cao năng lực đối phó với uy hiếp an ninh mạng; ký kết "Ý định thư về đối tác hợp tác năng lực phòng thủ" và "Biên bản ghi nhớ xuất khẩu chung công nghiệp quốc phòng" nhằm tăng cường hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.Thỏa thuận cũng có nội dung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở lĩnh vực an ninh kinh tế. Trước tiên, Seoul và London sẽ bắt đầu đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh có hiệu lực từ tháng 1/2021, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chíp bán dẫn. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác ở lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, điện nguyên tử, vũ trụ, năng lượng xanh, và phương án hợp tác kinh tế, tài chính nhằm thúc đẩy đầu tư song phương, đối phó với các vấn đề kinh tế vĩ mô.Vào tối ngày 21/11 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc sẽ chính thức bắt đầu lịch trình thăm cấp Nhà nước tại Anh. Vợ chồng Hoàng tử William sẽ tới nơi nghỉ của Tổng thống để đón tiếp và hướng dẫn. Sau khi duyệt Đội cận vệ Hoàng gia Anh, Tổng thống sẽ lên xe ngựa cùng Vua Charles III di chuyển tới Điện Buckingham.Tổng thống cũng sẽ có bài diễn thuyết trước Nghị viện Anh, trình bày về phương hướng hướng hợp tác song phương tương lai.Văn phòng Tổng thống kỳ vọng việc thông qua "Thỏa thuận phố Downing" và việc hai nước nâng tầm quan hệ sẽ củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương suốt 140 năm qua, trở thành nền tảng để đưa quan hệ Hàn-Anh lên tầm cao mới, vì thế hệ tương lai hai nước.