Tổng thống Yoon Suk-yeol tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại Anh

Photo : YONHAP News

Lịch trình đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Anh là tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều vào ngày 20/11 (giờ địa phương).Tại buổi gặp, Tổng thống khẳng định hai nước Hàn Quốc và Anh ngày nay vừa là đối tác chia sẻ các giá trị phổ quát là tự do, nhân quyền, pháp trị, vừa là cộng đồng kinh tế được kết nối dựa trên thị trường thương mại tự do.Ông Yoon cho biết hai nước sẽ thiết lập một hệ thống hợp tác mới ở lĩnh vực an ninh, trong đó có an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng.Không chỉ hợp tác ở lĩnh vực an ninh, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán lại về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh, để củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng hợp tác thương mại và chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Seoul và London sẽ mở rộng mạnh phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), điện nguyên tử, sinh học, vũ trụ, chíp bán dẫn, năng lượng xanh.Tổng thống Yoon nhắc lại việc Anh từng cử 80.000 binh lính tới chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đồng thời hỗ trợ nhiều cho Hàn Quốc trong quá trình công nghiệp hóa, thiết lập hạ tầng công nghệ, để Seoul có thể vươn lên từ đống trò tàn chiến tranh, đạt được kỳ tích tăng trưởng như ngày hôm nay.Ông Yoon nhấn mạnh nhờ có cộng đồng Hàn kiều mà quan hệ Hàn-Anh đang ngày càng trở nên bền chặt hơn. Các Hàn kiều tại Anh đang tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, như thương mại, pháp luật, y tế, văn hóa, thể thao, và ngày càng nâng cao sự đóng góp và sức ảnh hưởng trong xã hội Anh. Tổng thống đề nghị cộng đồng Hàn kiều tại Anh tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình ở lĩnh vực của bản thân, đóng góp nhiều hơn nữa cho nước sở tại, trở thành cầu nối vững chắc giữa hai nước.Tổng thống cho biết Cơ quan Hàn kiều mới được thành lập sẽ là một "hàng rào" vững chắc giúp đỡ cho cộng đồng Hàn kiều tại nước ngoài, để tất cả các thế hệ Hàn kiều tương lai lớn lên tại Anh có thể mang trong mình niềm tự hào về quê hương Hàn Quốc.