Chương trình tham quan Bàn Môn Điếm được nối lại một phần sau 4 tháng

Photo : YONHAP News

Viện Giáo dục thống nhất quốc gia thuộc Bộ Thống nhất có kế hoạch tổ chức chương trình tham quan đặc biệt tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 22/11 với đoàn 20 người, gồm những người tị nạn Bắc Triều Tiên và các nhân sự thuộc Bộ Thống nhất.Trong thời gian qua, Bộ Thống nhất đã thảo luận về việc nối lại chương trình tham quan với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), cơ quan có thẩm quyền đối với Khu vực an ninh chung (JSA) ở Bàn Môn Điếm, và đã đạt được thỏa thuận khởi động lại chương trình tham quan đặc biệt do các cơ quan Chính phủ lên kế hoạch trước.Chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm vốn được tổ chức 4 ngày/tuần, nhưng UNC đã cho đình chỉ chương trình này kể sau vụ binh sĩ Travis King đào tẩu sang miền Bắc qua Khu vực an ninh chung hôm 18/7.Sau đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã tổ chức các sự kiện riêng như kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953) và nối lại các chuyến tham quan đặc biệt có mời khách bên ngoài, nhưng lại không mở lại chuyến tham quan thông thường cho khách người Hàn do Bộ Thống nhất Hàn Quốc chủ quản, ngay cả khi Travis King đã được Bình Nhưỡng trao trả về nước vào cuối tháng 9.Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho ngày 20/11 đã gặp gỡ Tư lệnh UNC Paul LaCamera để thảo luận về phương án nối lại hoàn toàn chương trình tham quan làng đình chiến Bàn Môn Điếm.