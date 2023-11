Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2% trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) ngày 20/11 phát hành báo cáo "Triển vọng kinh tế và công nghiệp Hàn Quốc năm 2024", trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% trong năm sau.Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù đầu tư thiết bị và xuất khẩu chuyển sang xu hướng tăng nhờ đà hồi phục vững chắc của ngành công nghệ thông tin, nền kinh tế sẽ bắt đầu chịu tác động tiêu cực từ vật giá và lãi suất leo thang. Trong năm 2024, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% so với năm nay, do tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng chậm lại và đầu tư xây dựng bị co hẹp.Về yếu tố bất ổn bên ngoài, KIET chỉ ra bất ổn ở lĩnh vực tài chính như tình hình lạm phát toàn cầu có hạ nhiệt hay không, hay việc các nước lớn tiếp tục duy trì lãi suất cao, bất ổn từ chiến tranh, tốc độ hồi phục của ngành chíp bán dẫn. Trong khi đó, nợ hộ gia đình là yếu tố bất ổn chính trong nước.Cơ quan nghiên cứu này dự báo xuất khẩu năm sau sẽ tăng 5,6% nhờ ngành chíp bán dẫn đang được cải thiện, xuất khẩu ô tô tiếp tục duy trì được quy mô xuất khẩu vững chắc, và sự hồi phục của thương mại thế giới, hiệu ứng cơ sở trong năm ngoái. Đặc biệt, cơ quan này dự báo ngành công nghiệp mới như công nghệ thông tin sẽ là đầu tàu kéo xuất khẩu trong năm sau. Xuất khẩu ô tô và máy móc thông thường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, ngành đóng tàu được dự báo tăng trưởng ở ngưỡng hai con số. Xuất khẩu hóa dầu sẽ giảm 0,5%, pin thứ cấp gi ảm 2,6%.Nhập khẩu được dự báo giảm 0,7% do nhập khẩu vật liệu trung gian tăng, giá dầu giảm. Cán cân thương mại thặng dư 26,5 tỷ USD.