Tổng thống Hàn Quốc diễn thuyết trước Nghị viện Anh

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Anh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21/11 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu trước Nghị viện nước này.Ông Yoon lần lượt đề cập từ hiệp ước đầu tiên với Anh cách đây 140 năm, cho tới việc Anh cử quân tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sự hỗ trợ của London trong quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc, nhấn mạnh quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.Tổng thống nhấn mạnh 2023 là một năm quan trọng và ý nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong năm nay, quân đội Anh đã lần đầu tham gia tập trận chung Hàn-Mỹ, hai bên cũng đang xây dựng một hệ thống hợp tác an ninh mạng mới. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ cùng nước Anh tiếp tục nỗ lực để củng cố vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ngoài ra, Seoul sẽ tiếp tục đẩy mạnh nền tảng hợp tác ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, bắt đầu đàm phán để sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh, mở rộng hợp tác kinh tế với London.Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất hai bên cùng hợp sức để giải quyết các thách thức như uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên, tranh chấp trên toàn thế giới, cách biệt kinh tế giữa các quốc gia.Ông Yoon nhấn mạnh mối quan hệ song phương Hàn-Anh sẽ được "tái sinh", trở thành một mối quan hệ "đối tác chiến lược toàn cầu" thực sự.Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào ngày 22/11 (giờ địa phương), hai bên dự kiến sẽ thông qua văn kiện chính thức về tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế. Có khả năng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận thêm về đối phó chung với hành động khiêu khích tên lửa của miền Bắc.