Seoul tuyên bố xúc tiến đình chỉ một số điều khoản trong Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9

Photo : YONHAP News

Sau vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát vào đêm ngày 21/11, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) sáng 22/11 đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-yeol, hiện đang trong chuyến thăm Anh.NSC nhấn mạnh bất chấp cảnh cáo liên tiếp từ cộng đồng quốc tế, miền Bắc vẫn tiến hành phóng vệ tinh trinh sát quân sự. Vụ phóng lần này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, dù thành công hay không thì đều vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa trực tiếp tới an ninh của Hàn Quốc và hòa bình thế giới.Tiếp đó, Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc chỉ trích miền Bắc đã đơn phương vi phạm cam kết được ký kết giữa hai bên, liệt kê từng động thái khiêu khích của nước này trong thời gian qua, chỉ ra rằng trước tình hình trên, Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 làm cho tình hình an ninh khu vực biên giới Hàn Quốc bị suy yếu hơn.Ngoài ra, thỏa thuận này cũng làm hạn chế năng lực phát hiện vụ tấn công bằng pháo tầm xa của miền Bắc cũng như diễn tập quân đội đối phó với các vụ tấn công này của quân đội Hàn Quốc. NSC tuyên bố sẽ xúc tiến đình chỉ hiệu lực của Khoản 3, Điều 1 Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9 về việc thiết lập Khu vực cấm bay tính từ ranh giới quân sự liên Triều và "vùng đệm" trên không, không thể tiếp tục phó mặc tính mạng và tài sản người dân dựa vào "thiện ý" của miền Bắc.Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc tuyên bố sẽ khôi phục hoạt động trinh sát, giám sát miền Bắc tại khu vực ranh giới quân sự. Đây là một bước đi hợp pháp, căn cứ theo quy trình được quy định trong Điều 23 Luật phát triển quan hệ liên Triều. Bước đi này sẽ nâng cao năng lực phát hiện mục tiêu uy hiếp từ Bình Nhưỡng và trạng thái ứng phó của quân đội Hàn Quốc, là một biện pháp mang tính phòng ngự tối thiểu nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân. Đây cũng đồng thời là một bước đi chính đáng nhằm bảo vệ an ninh Hàn Quốc khỏi các động thái khiêu khích, uy hiếp hạt nhân tên lửa, liên tục vi phạm thỏa thuận quân sự của Bình Nhưỡng.NSC nói thêm sẽ đưa ra quyết định với các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận ngày 19/9 tùy theo hành động của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Điều này để ngỏ khả năng Seoul sẽ có thể xem xét đình chỉ thêm các hạng mục khác nếu Bình Nhưỡng tiếp tục khiêu khích nghiêm trọng.Sau tuyên bố của NSC, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 22/11 đã chủ trì cuộc họp Nội các bất thường, tiến hành thẩm định và thông qua quyết định đình chỉ hiệu lực của điều khoản trên trong Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9.Tổng thống Yoon Suk-yeol thì chỉ thị đối phó đúng theo quy trình hợp pháp như nội dung đã thảo luận tại Hội đồng an ninh, yêu cầu Chính phủ phải giải thích rõ với người dân và cộng đồng quốc tế rằng đây là một biện pháp phòng ngự tối thiểu của Seoul.