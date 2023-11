Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/11 cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn cùng ngày đã điện đàm với Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki, thảo luận về phương án phối hợp ba bên trước vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần ba.Đại diện hạt nhân ba nước nhấn mạnh vụ phóng lần này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vi phạm toàn diện nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có nội dung cấm miền Bắc phóng bất cứ tên lửa nào; đồng thời đe dọa tới sự ổn định, hòa bình bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.Tiếp theo, quan chức ba nước bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc miền Bắc phóng tên lửa sớm hơn một tiếng so với thời gian thông báo, uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, tương tự hai vụ phóng trước đó.Quan chức ba bên tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ động thái uy hiếp, khiêu khích nào của Bình Nhưỡng; nhấn mạnh miền Bắc càng uy hiếp thì ba nước Hàn-Mỹ-Nhật và cộng đồng quốc tế sẽ càng đẩy cao phối hợp, khi đó, kinh tế và an ninh của Bắc Triều Tiên sẽ càng bị suy yếu hơn.Đồng thời, ba nước nhất trí hợp tác chặt chẽ, phối hợp với cộng đồng quốc tế thực thi các biện pháp đối phó cần thiết với hành vi khiêu khích trái phép của Bình Nhưỡng.Trước đó, Bắc Triều Tiên thông báo sẽ phóng vệ tinh nhân tạo từ lúc 0 giờ sáng ngày 22/11 tới 0 giờ sáng ngày 1/12, nhưng nước này đã phóng sớm hơn thời gian dự báo, vào lúc 10 giờ 43 phút tối ngày 21/11, từ khu vực xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan.