Công đoàn tàu điện ngầm Seoul rút lại kế hoạch tổng đình công lần hai

Photo : YONHAP News

Công đoàn và công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm Seoul từ số 1 tới số 8, đã đạt được thỏa thuận về vấn đề tiền lương và thỏa ước lao động tập thể vào ngày 21/11.Theo đó, phía công đoàn rút lại kế hoạch tổng đình công lần hai, dự kiến diễn ra trong ngày 22/11, các tuyến tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường.Hai bên đã bắt đầu đàm phán từ 4 giờ chiều ngày 21/11, và đạt được thỏa thuận cuối cùng vào lúc 9 giờ 25 phút tối cùng ngày, 4 tháng sau lần đàm phán đầu tiên vào ngày 11/7 năm nay.Phương án nhất trí giữa hai bên có nội dung Seoul Metro phải thảo luận với phía công đoàn để xúc tiến bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực cần nhân lực an toàn.Công đoàn và công ty đồng tình rằng việc "hợp lý hóa kinh doanh" là một thực tế không thể tránh khỏi vì sự trường tồn của Seoul Metro, nhất trí tiếp tục đối thoại để tìm kiếm phương án xúc tiến.Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm nội dung công đoàn và công ty cùng kiến nghị lên chính quyền thành phố Seoul hỗ trợ chi phí nhân lực cần thiết để mở rộng các hạng mục lương thông thường; cùng thảo luận về phương án triển khai hợp lý các chế độ về tiền lương và thời gian làm việc của người lao động chuyên trách nghiệp vụ công đoàn.Sau khi kết thúc đàm phán, phía công đoàn cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận sau khi Seoul Metro tuyển dụng mới 660 người trong năm nay. Lần này, công đoàn và công ty đạt tới nhất trí ý kiến nhằm không để xảy ra lỗ hổng về an toàn trong nghiệp vụ.Trong vòng đàm phán ngày 8/11, Seoul Metro đã đề ra phương án tuyển dụng mới 660 người vào nửa cuối năm 2023, cao hơn quy mô công bố ban đầu là 388 người. Khi đó, phía công đoàn yêu cầu công ty phải tuyển 868 người để tránh trường hợp người lao động phải làm việc một mình. Điều này cho thấy phía công đoàn đã nhượng bộ với phương án của công ty.Giám đốc Seoul Metro Baek Ho đưa ra lập trường xin lỗi người dân vì những bất tiện trong cuộc đình công của người lao động trong hai ngày 9-10/11; nhấn mạnh công ty đã nỗ lực hết sức ở vòng đàm phán vừa rồi, nhằm ngăn chặn một cuộc đình công tương tự. Công đoàn và công ty Seoul Metro sẽ cùng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn để lấy lại sự tin yêu của người dân.