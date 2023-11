Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC) ngày 21/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Adrienne Watson, lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.NSC chỉ ra rằng vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần này của miền Bắc bao gồm công nghệ liên quan trực tiếp tới chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này. Bình Nhưỡng đã ngang nhiên vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy cao căng thẳng, đặt tình hình an ninh khu vực và quốc tế vào rủi ro bất ổn.Tuyên bố cho biết Tổng thống Joe Biden và đội ngũ cố vấn ninh quốc gia đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đối tác để đánh giá tình hình.Washington hối thúc tất cả các quốc gia cùng lên án vụ phóng lần này của miền Bắc, kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, đối thoại một cách nghiêm túc. Mỹ nhấn mạnh vẫn đang để ngỏ cánh cửa ngoại giao, và Bắc Triều Tiên phải lựa chọn dừng hành động khiêu khích ngay lập tức và ngồi xuống đối thoại. Washington sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ nước Mỹ, cũng như để phòng thủ cho hai đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo thường kỳ cũng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo trái phép của Bình Nhưỡng đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an. Vụ phóng đã gây tổn hại tới sự ổn định và thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc. Mỹ sẽ hợp tác để gửi đi tín hiệu mạnh mẽ, rằng vụ phóng sẽ khiến miền Bắc càng bị cô lập nghiêm trọng hơn nữa.Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn giữ lập trường thận trọng về việc miền Bắc tuyên bố phóng thành công vệ tinh trinh sát, chỉ nói rằng vẫn đang tiến hành đánh giá, kiểm chứng vụ phóng.Trong một diễn biến liên quan, trong tuyên bố đăng tải trên trang chủ Liên hợp quốc ngày 21/11 (giờ địa phương), Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh quân sự lần ba của Bắc Triều Tiên, sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên tuân thủ toàn diện nghĩa vụ quốc tế căn cứ theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an; quay lại đối thoại vô điều kiện nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng, đạt mục tiêu hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc.Trong ngày 22/11, Bắc Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng tên lửa vận chuyển vệ tinh kiểu mới "Chollima-1" chở vệ tinh trinh sát "Malligyong-1" từ bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây thuộc tỉnh Bắc Pyongan vào lúc 10 giờ 42 phút 28 giây đêm một ngày trước.