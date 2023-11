Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin nóng về việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin Bắc Triều Tiên xác nhận đã thực hiện thành công vụ phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự tối ngày 21/11. Hãng tin này đánh giá vụ phóng thể hiện ý định của Bình Nhưỡng trong việc xây dựng một hệ thống giám sát trên nền tảng vũ trụ, giữa căng thẳng kéo dài với Washington.AP đề cập tới việc Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng lần ba vệ tinh trinh sát trong tháng 10, nhưng Chính phủ Hàn Quốc nhận định rằng nước này hoãn vụ phóng là do sự hỗ trợ công nghệ từ phía Nga.Hãng thông tấn Mỹ cũng nhắc đến việc Nga và Bắc Triều Tiên, hai quốc gia đều đang bị cộng đồng quốc tế cô lập, tích cực thắt chặt quan hệ trong vòng vài tháng trở lại đây.Tờ Thời báo New York (Mỹ) thì đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh về nhiệm vụ hiện đại hóa sức mạnh quân sự. Tờ báo này cũng dẫn lời quan chức Chính phủ Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng đã khắc phục được lỗi kỹ thuật nhờ sự hỗ trợ từ Matxcơva.Hãng tin Reuters (Anh) chú ý đến bối cảnh rằng đây là vụ phóng đầu tiên của Bắc Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều hồi tháng 9 tại trung tâm vũ trụ Vostochny, vùng viễn Đông Nga. Lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ hỗ trợ miền Bắc phát triển công nghệ, trong đó có công nghệ vệ tinh nhân tạo.Hãng tin Anh cũng dẫn nhận định của một số chuyên gia, cho rằng mặc dù trình độ vẫn còn "non nớt", nhưng đây là lần đầu tiên miền Bắc có được năng lực giám sát quân đội Hàn-Mỹ-Nhật từ xa.Đài BBC của Anh cho rằng vệ tinh trinh sát của miền Bắc vừa có thể giúp nước này giám sát các vụ tấn công của quân địch, vừa giúp Bình Nhưỡng thực hiện kế hoạch một cách chính xác hơn. Đây chính là mục tiêu mà Chủ tịch Kim Jong-un theo đuổi từ lâu.