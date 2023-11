Hệ thống cấp chứng minh thư của Hàn Quốc bị gián đoạn dịch vụ trong 20 phút

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/11 cho biết vào sáng cùng ngày, hệ thống cấp chứng minh thư đã tạm thời rơi vào tình trạng quá tải, khiến các nghiệp vụ cấp thẻ bị gián đoạn trong vòng 20 phút, từ 11 giờ 45 phút trưa.Bộ Hành chính và an toàn đã thực thi ngay các biện pháp khẩn cấp, khắc phục lỗi kỹ thuật vào lúc 12 giờ 5 phút trưa cùng ngày, các nghiệp vụ được xử lý bình thường trở lại.Hệ thống bị lỗi lần này là hệ thống chứng minh thư thế hệ mới, xử lý các nghiệp vụ cấp chứng minh thư. Trước đó, hệ thống hành chính "Saeol", một mạng điện toán dành riêng cho công chức, cũng bị tê liệt vào thứ Sáu tuần trước (17/11), phải tới ngày 19/11 mới hoạt động bình thường trở lại.Bộ Hành chính và an toàn cho biết các hệ thống điện toán khác như cổng dịch vụ dân sự trực tuyến "Chính phủ 24" đều đang hoạt động bình thường.