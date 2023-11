Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Anh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (ngày 22/11) giờ địa phương đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Dinh Thủ tướng ở phố Downing (London).Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo hai nước lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên một ngày trước đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là động thái khiêu khích đối với cộng đồng quốc tế.Cũng tại hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã thông qua "Thỏa thuận phố Downing", có nội dung về việc tăng cường hợp tác và nâng cấp quan hệ Hàn-Anh.Thỏa thuận phố Downing đưa ra phương hướng và nguyên tắc cơ bản trong việc phát triển quan hệ Hàn-Anh, lập trường của hai nước về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, nguyên tắc hợp tác theo từng lĩnh vực, cùng 45 bài toán thực hiện ở các lĩnh vực an ninh và kinh tế, tương lai bền vững.Nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên thành "quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu", khẳng định quyết tâm chung trong các lĩnh vực chủ nghĩa dân chủ và pháp trị, tự do, nhân quyền, an ninh kinh tế, thương mại mở cửa và công bằng, đối phó với biến đổi khí hậu.Hai bên cũng đưa ra lập trường về tình hình các khu vực lớn như bán đảo Hàn Quốc, Ukraine, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực Trung Đông.Seoul và London lên án mạnh mẽ việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa trái phép, nhấn mạnh nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Chính phủ nước Anh bày tỏ sự ủng hộ với mục tiêu về một bán đảo Hàn Quốc phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng của Chính phủ Hàn Quốc. Hai nước hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành vi trái phép làm đẩy cao bất ổn, quay lại nỗ lực và đối thoại ý nghĩa vì hòa bình.Hai bên cũng bày tỏ lập trường phản đối về việc chuyển giao vũ khí và hợp tác quân sự liên quan giữa hai nước Nga và Bắc Triều Tiên, hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết liên quan. Đồng thời hai nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác để thuyết phục miền Bắc tôn trọng và tuân thủ nhân quyền; tuyên bố ủng hộ một bán đảo thống Hàn Quốc thống nhất, tự do và hòa bình.Về tình hình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, hai bên tuyên bố giữ nguyên lập trường không đổi về vấn đề Đài Loan; đồng thời phản đối những nỗ lực thay đổi hiện trạng đơn phương trên vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là Biển Đông).Lãnh đạo hai nước cũng bày tỏ lập trường ủng hộ Israel và Palestine đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán để cùng sinh tồn.Thỏa thuận phố Downing cũng đưa ra các phương án cụ thể để tăng cường hợp tác song phương. Ở lĩnh vực an ninh, hai nước nhất trí lập ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (hội nghị 2+2); tập trận chung nhằm tăng cường khả năng tương thích giữa quân đội hai nước; tuần tra chung về việc thực hiện lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên; ký kết quan hệ đối tác an ninh mạng chiến lược để tăng cường năng lực đối phó với các mối uy hiếp từ không gian mạng; ký kết biên bản ghi nhớ xuất khẩu chung công nghiệp quốc phòng.Ở lĩnh vực kinh tế, hai nước nhất trí khởi động đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh; lập ra một cơ chế đối thoại về kinh tế tài chính song phương; xúc tiến đối thoại về chuỗi cung ứng để thúc đẩy khả năng hồi phục chuỗi cung ứng ở các lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị công nghệ cao, khoáng sản trọng tâm; thiết lập cơ chế hợp tác đầu tư giữa Chính phủ hai nước.Thỏa thuận phố Downing cũng đề ra phương án hợp tác song phương ở các lĩnh vực khác như chíp bán dẫn, năng lượng; phương án thúc đẩy giao lưu văn hóa như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, game; thúc đẩy giao lưu nhân lực trong đó có thanh niên.