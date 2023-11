Thủ tướng Hàn Quốc đề xuất ba bài toán trọng điểm cho G20

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Han Duck-soo đêm ngày 22/11 (giờ Hàn Quốc) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 lần này được tổ chức theo đề xuất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại New Dehli (Ấn Độ) hồi tháng 9, nhằm kiểm tra thành quả hội nghị năm nay, bàn về phương án hợp tác thời gian tới.Thủ tướng Han đánh giá G20 đã đạt được nhất trí về hành động cụ thể, thể hiện được tinh thần đoàn kết nhằm duy trì tăng trưởng bền vững giữa những bất ổn kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và mâu thuẫn địa chính trị.Dựa trên những thành quả đạt được trong năm nay, Thủ tướng Hàn Quốc đề ra ba bài toán trọng điểm đối với các nước G20, đó là cải cách ngân hàng phát triển đa phương (MDBs), mở rộng chuyển đổi năng lượng không phát thải carbon, thiết lập cơ chế quản trị với trí tuệ nhân tạo (AI).Ông Han nhấn mạnh phải đẩy nhanh tốc độ cải cách, như tái xây dựng mục tiêu của ngân hàng phát triển đa phương để đối phó một cách hiệu quả với các thách thức toàn cầu như đại dịch, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu. Hàn Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng trong quá trình này, trên cương vị là nước đồng Chủ tịch Hệ thống tài chính quốc tế G20.Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh về việc mở rộng năng lượng không phát thải carbon gồm năng lượng tái tạo, hydro, điện nguyên tử nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon. Ông Han đề cập tới "Liên minh không phát thải carbon" (Carbon Free Alliance) được ra mắt vào tháng trước, cho biết liên minh này sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới và hợp tác công nghệ quốc tế về không phát thải carbon và giải quyết cách biệt giữa các quốc gia.Cùng với đó, Thủ tướng Hàn Quốc đề xuất thiết lập cơ chế quản trị để vừa giải tỏa rủi ro vừa không làm co hẹp sự phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Hàn Quốc sẽ tổ chức "Diễn đàn toàn cầu về AI" và "Hội nghị thượng đỉnh thu nhỏ về tính an toàn AI" trong năm sau, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thảo luận liên quan.Mặt khác, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm sau được ấn định tổ chức tại thành phố Rio De Janeiro, Brazil vào tháng 11.