Photo : KBS News

Vào ngày 20/11 vừa qua, Công ty công nghiệp nặng Hyundai đã chính thức công bố hình ảnh hoàn thiện của tàu khu trục Aegis mới mang tên "Jeongjo Đại đế" (Jeongjo The Great), từng được hạ thủy vào tháng 7 năm ngoái.Aegis là tàu khu trục lắp hệ thống chiến đấu Aegis. Một tàu khu trục Aegis có đầy đủ năng lực chiến đấu chống hạm, chống tàu ngầm, đối không và đối đất, được mệnh danh là "lá chắn thần" hay "khu trục hạm mơ ước".Tàu khu trục Jeongjo Đại đế do Hyundai tự thiết kế và đóng, có chiều dài 170m, lớp 8.200 tấn, lớn nhất trong số các tàu chiến của Hàn Quốc, và được tăng cường mạnh mẽ về tính năng tàng hình. Trên thế giới chỉ có ba nước là Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang vận hành tàu khu trục Aegis trên 7.000 tấn.Tàu được trang bị rất nhiều hệ thống vũ khí đa dạng, như hệ thống định vị thủy âm Sonar giúp cải thiện về năng lực thăm dò dưới nước, đạn dẫn đường hạm đối đất, hạm đối không giúp tàu có khả năng tấn công quân địch đồng thời cả trên mặt đất và trên không.Đặc biệt, tàu được trang bị tên lửa đánh chặn hạm đối không SM-6, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo từ độ cao lớn hơn so với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ; là tài sản chiến lược trong "hệ thống phòng thủ ba trụ cột" đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc.Tàu Jeongjo Đại đế đang trong quá trình đánh giá thử nghiệm, dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm sau.