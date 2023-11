Thành phố Seoul xúc tiến lắp đặt camera giám sát thông minh trên toàn địa bàn

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ hãng tin Yonhap ngày 24/11, chính quyền thành phố Seoul gần đây đã lập kế hoạch tổng hợp về việc mở rộng hệ thống camera giám sát (CCTV) thông minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm xây dựng một thành phố an toàn cho người dân.Trong năm nay, số lượng camera giám sát công cộng trên địa bàn thành phố đạt 167.132 chiếc, tăng 51,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, bình quân mỗi nhân viên tại Trung tâm điều khiển camera giám sát quản lý tới 1.027 chiếc camera, bị chỉ ra là quá nhiều, hiệu quả quản lý giảm. Thêm vào đó, một số máy quay đã quá cũ, khó có thể phân biệt hình ảnh trên camera. Một số khu vực vẫn còn chưa được lắp camera như khu vực ven sông suối, đường leo núi, ven sông Hàn.Để giải tỏa vấn đề này, chính quyền thành phố sẽ tập trung lắp đặt camera giám sát tại các khu vực còn thiếu, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn để tìm ra các "điểm mù" về an toàn tại các khu vực cư trú, thương mại, để triển khai lắp đặt camera.Với những máy quay cũ đã trên 7 năm sử dụng, chính quyền thành phố sẽ tiến hành thay sớm, thiết lập nền tảng điều khiển thông minh. Trong đó, ưu tiên thay thế với những máy quay đã hoạt động trên 10 năm.Các camera giám sát mới sẽ là loại máy thông minh, độ phân giải trên 2 triệu điểm ảnh, có thể ghi rõ cảnh ban đêm, bao gồm cả tính năng tia hồng ngoại cho các trường hợp cần thiết. Thành phố đặt mục tiêu sẽ lắp mới hoặc thay thế các máy quay hiện hành, để chuyển sang toàn bộ camera giám sát thông minh cho tới năm 2026.Camera giám sát thông minh ở 25 quận trên địa bàn thành phố sẽ được liên kết với trung tâm an toàn camera giám sát của thành phố, để chia sẻ video theo thời gian thực với các cơ quan hữu quan như tổng đài 112, 119, đảm bảo hệ thống an toàn chặt chẽ cho người dân.Thành phố kỳ vọng sự mở rộng camera giám sát thông minh trên toàn địa bàn thành phố sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người dân khỏi những tội phạm không có động cơ (tức những tội phạm tâm thần, tội phạm có khuynh hướng chống đối xã hội), giải tỏa các điểm mù về an toàn.Vào tháng 8 năm nay, tại khu vực quận Gwanak xảy ra một vụ hiếp dâm, giết người trên đường leo núi, nơi không lắp đặt camera giám sát. Sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ tội phạm bạo lực, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon ngày 23/8 đã cam kết sẽ tiến hành điều tra toàn diện tình hình lắp đặt camera an ninh ở các công viên, đường leo núi trên địa bàn thành phố, lắp đặt bổ sung và giảm các điểm mù về tội phạm.