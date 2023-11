Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo ngày 23/11 cho biết dù không thể tiết lộ chính xác thời điểm cụ thể nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã giải thích đầy đủ cho các nước liên quan như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga thông qua các kênh ngoại giao về lập trường và lý do đình chỉ hiệu lực của một số điều khoản trong Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018.Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao ngày 22/11 cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đã giải thích rõ ràng rằng đây là biện pháp phòng thủ tối thiểu cần thiết cho cuộc sống của người dân và an ninh quốc gia.Trước đó, Seoul đã chia sẻ ý kiến ​​với Washington về Thỏa thuận quân sự 19/9 tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ vào ngày 9/11 và Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) hôm 13/11. Có phỏng đoán cho rằng trong quá trình này,​​ Hàn Quốc đã truyền đạt về lập trường cần thiết phải đình chỉ một phần hiệu lực Thỏa thuận liên Triều nếu miền Bắc phóng vệ tinh trinh sát quân sự.Được biết, Seoul cũng đã giải thích lập trường tương tự với Matxcơva và Bắc Kinh. Tuy nhiên, gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản ứng gay gắt cho rằng Chính phủ Hàn Quốc quyết định đình chỉ Thỏa thuận quân sự liên Triều như một biện pháp trả đũa, Seoul chắc chắn sẽ hối tiếc vì điều này. Trung Quốc thì đưa ra quan điểm chung là các bên phải giữ bình tĩnh và tự kiềm chế.Trong cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin nhận định Seoul sẽ thảo luận và thông báo rõ ràng với Bắc Kinh để mang về kết quả tích cực.Mặt khác, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn đã tổ chức hội nghị bàn tròn trong hai ngày 22-23/11, mời 50 nhân sự ngoại giao nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc để giải thích tình hình gần đây trên bán đảo Hàn Quốc cũng như bối cảnh dẫn đến việc đình chỉ một phần Thỏa thuận quân sự ngày 19/9.