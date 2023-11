Chính giới tiếp tục công kích nhau về dự thảo nghị quyết hối thúc Trung Quốc dừng cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 23/11, nghị sĩ Ha Tae-kyung thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đổ lỗi cho đảng Dân chủ đồng hành liên tục yêu cầu tài liệu không liên quan, trì hoãn thời gian, khiến dự thảo nghị quyết hối thúc Trung Quốc dừng cưỡng chế hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên không được thông qua.Ông Ha nhấn mạnh dự thảo này rõ ràng đã được chính giới nhất trí tới từng câu chữ, là một vấn đề quan trọng và cấp bách, chính giới cần phải thảo luận để có thể thông qua tại Ủy ban thường trực Quốc hội ngay trong ngày.Về điều này, nghị sĩ Kim Kyung-hyeop của đảng Dân chủ đồng hành nêu lý do khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua là bởi hiện tại, ngay cả Bộ Ngoại giao cũng không nắm được số liệu thực tế có bao nhiêu người tị nạn đang bị giam giữ tại Trung Quốc, số người đã bị cưỡng chế hồi hương và dự kiến sẽ bị trục xuất về miền Bắc.Nghị sĩ Kim cho biết hiện tại, có 4 dự thảo nghị quyết tương tự liên quan tới việc trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên được trình lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, số liệu ở mỗi dự thảo lại khác nhau. Ông này cũng bác bỏ nội dung mà đảng Sức mạnh quốc dân nói rằng chính giới đã "nhất trí đến từng câu chữ".Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng tại Quốc hội vào ngày 23/11 phát biểu rằng trong khi nhiều nước đều đang lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dừng trục xuất người tị nạn miền Bắc, thì đảng Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc lại quay lưng lại với vấn đề này.Ông Kim chỉ trích đảng đối lập chỉ chăm chăm bảo vệ cho nhà độc tài Kim Jong-un, quay lưng với nhân quyền của người dân miền Bắc; hối thúc đảng này phải phối hợp thông qua dự thảo lên án việc Bắc Kinh cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên.Hôm 22/11, dự thảo lên án việc Trung Quốc cưỡng chế hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên đã không được thông qua tại Tiểu ban thẩm định dự luật thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội do vấp phải sự phản đối của đảng dân chủ đồng hành.Tiểu ban gồm 5 ủy viên đảng Dân chủ đồng hành và 3 ủy viên dảng Sức mạnh quốc dân. Nghị sĩ Kim Kyung-hyeop của đảng đối lập nhấn mạnh Liên hợp quốc đang nắm bắt về số lượng người tị nạn miền Bắc tại Trung Quốc và lý do Bắc Kinh trục xuất họ. Cần xem xét về quy trình thẩm định người tị nạn tại Trung Quốc thực tế như thế nào, thay vì đưa ra dự thảo nghị quyết một cách vô nghĩa, gây ra vấn đề về ngoại giao với Bắc Kinh.