Trung Quốc an táng 25 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên do Hàn Quốc bàn giao

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 24/11 đưa tin nước này đã tổ chức lễ an táng 25 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà phía Hàn Quốc bàn giao tại "Nghĩa trang liệt sĩ kháng Mỹ viện Triều" ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bắc Kinh gọi chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến tranh "kháng Mỹ viện Triều", nghĩa là "Chiến tranh chống Mỹ và trợ giúp Bắc Triều Tiên".Tham dự sự kiện có lãnh đạo chính quyền trung ương, địa phương Trung Quốc, các cựu binh từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên, gia quyến các liệt sĩ.Một ngày trước, truyền thông Nhà nước Trung Quốc trong đó có CCTV đã phát trực tiếp trên mạng internet về quá trình vận chuyển hài cốt. Cùng ngày, truyền thông nước này tiếp tục truyền hình trực tiếp lễ an táng hài cốt liệt sĩ, nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước trong dân chúng.Trước khi an táng, phía Trung Quốc đã tiến hành giám định gen di truyền (ADN) và xác định được danh tính của các hài cốt.Ngày 23/11, Bắc Kinh cử máy bay vận tải chiến lược Y-20 tới sân bay quốc tế Incheon để đưa 25 hài cốt liệt sĩ và 335 di vật mà phía Seoul bàn giao về thành phố Thẩm Dương. Đây là những hài cốt và di vật mà Hàn Quốc phát hiện được trong quá trình tìm kiếm hài cốt vào năm 2021.Kể từ sau năm 2014, hàng năm Hàn Quốc trao trả hài cốt liệt sĩ cho Trung Quốc căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo và luật pháp quốc tế. Tới nay, Seoul đã bàn giao 10 lần, tổng cộng 938 bộ hài cốt cho Bắc Kinh.