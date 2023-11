Seoul tăng hạn mức hoàn thuế cho du khách nước ngoài lên trên 3.800 USD

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho ngày 27/11 đã chủ trì cuộc họp Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp kiêm Hội nghị đối sách đầu tư xuất khẩu, đề ra kế hoạch mở rộng hạn mức miễn thuế cho người nước ngoài để thu hút hoạt động mua sắm của du khách quốc tế và phát triển ngành du lịch.Theo ông Choo, hạn mức tối đa được hoàn trả thuế giá trị gia tăng (VAT) mà khách du lịch nước ngoài có thể nhận ngay khi mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế sẽ tăng gấp đôi, từ 500.000 won (383,2 USD)/hóa đơn với tổng 2,5 triệu won (1.916 USD) lên 1 triệu won (766,4 USD)/hóa đơn và tổng 5 triệu won (3.832 USD) kể từ ngày 1/1 năm 2024.Mức tăng này đã được mở rộng hơn so với kế hoạch ban đầu của Chính phủ. Trước đó, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Hàn Quốc vào đầu tháng 9 cũng đã công bố phương án tăng cường thu hút khách du lịch Trung Quốc có nội dung dự kiến tăng hạn mức hoàn thuế cho mỗi hóa đơn từ tối đa 500.000 won lên 700.000 won (537 USD).Thêm vào đó, Bộ trưởng Choo nhận định Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng áp dụng cho doanh nghiệp dưới 50 người từ tháng 1 năm tới dự kiến sẽ gây ra áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chuẩn bị kịp hoặc chưa có khả năng ứng phó. Vì lý do này, ông Choo đã yêu cầu Quốc hội nhanh chóng xử lý trong năm nay để có thể hoãn thời điểm áp dụng điều luật này.Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Chính phủ đã cùng doanh nghiệp hết sức nỗ lực để tạo ra hệ thống phòng ngừa các tai nạn lao động nghiêm trọng trong vòng hai năm qua, và sẽ tăng tốc để lập nên đối sách bổ sung cải thiện năng lực quản lý an toàn trong các lĩnh vực còn yếu kém.