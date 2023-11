Hội đồng bảo an không đạt được biện pháp đối phó cụ thể với vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 27/11 (giờ địa phương) đã tiến hành thảo luận về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần ba của Bắc Triều Tiên hôm 21/11.Tuy nhiên, do hai nước thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc đối đầu với các nước phương Tây trong đó có Mỹ, ra sức bảo vệ lập trường miền Bắc, nên cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được thành quả nào, như đưa ra tuyên bố hay dự thảo nghị quyết lên án Bình Nhưỡng.Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách Trung Đông-châu Á Khaled Khiari trong báo cáo cùng ngày nhấn mạnh nghị quyết của Hội đồng bảo an cấm mọi hành vi phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đã lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh trinh sát sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của miền Bắc ngày 21/11.Quan chức Liên hợp quốc cho biết Bình Nhưỡng đã thông báo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trước khi phóng, nhưng không thông báo cho Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU). IMO quy định tất cả các nước thành viên có nghĩa vụ phải thông báo trước khi diễn tập quân sự gây ảnh hưởng tới an toàn hàng hải.Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh Hội đồng bảo an có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, vậy nhưng quyền hạn của cơ quan này lại đang bị miền Bắc làm suy yếu.Đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook cũng tham dự cuộc họp cùng ngày với tư cách nước đương sự, nhấn mạnh hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên không còn là vấn đề khu vực mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Ông này còn nhắc đến việc miền Bắc đang cung cấp đạn dược cho Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine.Ngược lại, Đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Song thì chỉ ra rằng có hơn 5.000 vệ tinh đang quay quanh Trái đất, nhưng Liên hợp quốc chỉ đặt vấn đề với riêng vệ tinh nhân tạo của nước này, trong khi Bình Nhưỡng chỉ thực hiện chủ quyền chính đáng.Kể từ sau năm 2018, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không có biện pháp đối phó cụ thể nào đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo, hay vệ tinh của Bắc Triều Tiên.