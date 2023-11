Photo : KBS News

Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 27/11, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch khôi phục lại trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Hàn Quốc không thể ngồi im trong khi bị đối phương quan sát, vũ trang và uy hiếp.Ông Kim nhấn mạnh việc quân đội Hàn Quốc khôi phục lại chức năng giám sát, trinh sát khu vực biên giới liên Triều là một biện pháp đáp trả hành vi khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên, như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vệ tinh trinh sát.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết quân đội sẽ đối phó tức thì, bình tĩnh và cứng rắn trên phương diện quyền tự vệ, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đã cố ý phá vỡ toàn bộ Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9/2018.Ông Kim nhấn mạnh trong vòng 5 năm qua, Bình Nhưỡng đã liên tục vi phạm thỏa thuận ngày 19/9. Do đó, không cần thiết phải mở thêm cuộc họp Nội các về Thỏa thuận quân sự ngày 19/9, hay quy trình nhằm đình chỉ hiệu lực các điều khoản khác của thỏa thuận này.Trước đó, quân đội Hàn Quốc xác định miền Bắc đã khôi phục lại trạm gác trong Khu phi quân sự liên Triều mà nước này từng phá dỡ căn cứ theo Thỏa thuận ngày 19/9, đồng thời còn trang bị cho trạm gác này vũ khí hạng nặng như súng không giật.Về động thái trên của Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/11 (giờ địa phương) chỉ trích miền Bắc đang làm gia tăng căng thẳng quân sự và rủi ro phán đoán sai lầm trên bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Phó Chánh Văn phòng Kim cũng bày tỏ kỳ vọng về kết quả bỏ phiếu lựa chọn thành phố đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030, sẽ có vào đêm ngày 28/11.Về thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, ông Kim cho biết hội nghị sắp tới có thể được tổ chức vào đầu hoặc nửa đầu năm 2024.Liên quan tới thành quả chuyến công du Anh và Pháp của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Phó Chánh Văn phòng Kim nhấn mạnh đây là hai quốc gia tiêu biểu ở châu Âu, rất cần tới Hàn Quốc, một quốc gia trọng tâm đang nổi lên tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.