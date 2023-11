Photo : YONHAP News

Mặc dù là buổi chiều một ngày thường trong tuần nhưng các cửa hàng quần áo ở quận Mapo, Seoul vẫn tấp nập khách tới mua hàng.Từ tuần trước, một doanh nghiệp phân phối quần áo trong nước bắt đầu triển khai chương trình giảm giá tối đa 80%, trong đó có khoảng một nửa các cửa hàng tham gia.Chương trình giảm giá sâu đã khiến nhiều khách hàng sẵn sàng "mở ví". Một khách hàng chia sẻ tới cửa hàng để mua món đồ đã "bỏ giỏ" trên mạng, nhưng khi tới nơi lại gặp được nhiều món đồ giảm giá ưng ý, có thể mua với giá phải chăng.Riêng doanh thu ngày đầu tiên trong đợt giảm giá "Black Friday" của doanh nghiệp này đã tăng tới hơn 40% so với năm trước.Đại diện công ty phân phối thời trang Musinsa cho biết nhiều khách hàng tìm tới các cửa hàng nhân dịp khuyến mãi quy mô lớn lần này để tìm kiếm các sản phẩm chất lượng tốt với giá thành hợp lý.Người tiêu dùng đang hưởng ứng tích cực cả các chương trình khuyến mãi trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng. Một doanh nghiệp phân phối trực tuyến cho biết doanh số trong đợt khuyến mại từ trung tuần tháng 11 này đã tăng 20% so với trước đó.Một người dân chia sẻ thực ra do giá thành sản phẩm ban đầu đã đắt nên dù áp dụng khuyến mãi thì giá vẫn còn ở mức cao, nhưng do gắn thêm chữ "giảm giá" nên người tiêu dùng có cảm giác giá rẻ đi một chút.Các doanh nghiệp trong nước đang coi các sự kiện giảm giá quy mô lớn là một giải pháp cho vấn đề doanh thu đình trệ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là một đối sách dài hạn.Giáo sư Khoa kinh tế Đại học Yonsei Sung Tae-yoon đồng tình rằng đây có thể là một đối sách ngắn hạn hiệu quả, nhưng khó đạt được hiệu quả lâu dài khi tình trạng đình trệ kinh tế, lạm phát cao vẫn chưa được giải quyết.Tuy nhiên, thị trường vẫn đang kỳ vọng các chương trình giảm giá quy mô lớn này sẽ thổi một làn gió mới cho tâm lý tiêu dùng trong nước.