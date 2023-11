Binh lính miền Bắc đóng tại Khu vực an ninh chung được trang bị súng

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin trong quân đội Hàn-Mỹ ngày 28/11 cho biết kể từ cuối tuần trước, binh lính Bắc Triều Tiên đóng tại Khu vực an ninh chung (JSA) đã mang theo súng khi làm việc. Trong khi đó, các binh lính phía Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái không vũ trang.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc quản lý JSA đang chú ý theo dõi động thái của quân đội miền Bắc, xem xét biện pháp đối phó. Có khả năng quân đội Hàn Quốc cũng sẽ tái vũ trang cho binh lính tại JSA.Ngày 22/9 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ hiệu lực của Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 có nội dung về việc thiết lập khu vực cấm bay, đáp trả vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự một ngày trước. Ngày hôm sau, miền Bắc tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận.Từ ngày 24/11, Bắc Triều Tiên bố trí binh lực tới 11 trạm giác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) từng bị phá dỡ căn cứ theo Thỏa thuận quân sự ngày 19/9, đồng thời trang bị cả vũ khí hạng nặng như súng không giật.Ngoài ra, quân đội cho biết nước này đã mở cửa đường hầm cho trên 10 khẩu pháo bờ biển, tăng mạnh so với số lượng từ 1-2 khẩu so với thông thường. Theo Thỏa thuận ngày 19/9, quân đội miền Bắc phải đóng cửa lối vào có chứa các khẩu pháo bờ biển gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển.Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết quân đội đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bắc Triều Tiên và xem xét biện pháp đối phó cần thiết.