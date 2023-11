Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc giảm 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/11 công bố kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 11. Trong tháng này, chỉ số tâm lý người tiêu dùng là 97,2 điểm, giảm 0,9 điểm so với tháng 10.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài dạn, nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, nếu thấp hơn 100 điểm nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan.BOK phân tích mặc dù kỳ vọng về việc Mỹ thắt chặt chính sách đã giảm xuống và xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục, chỉ số này vẫn giảm do nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục chững lại ảnh hưởng từ lạm phát và lãi suất cao.Chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã giảm 0,1 điểm trong tháng 8 (103,1 điểm), rồi tiếp tục giảm trong ba tháng sau đó là tháng 9 (99,7 điểm), tháng 10 (98,1 điểm) và cả tháng 11.Tâm lý kỳ vọng về giá nhà gia tăng cũng giảm trong hai tháng liên tiếp. Chỉ số triển vọng giá nhà, biểu thị tâm lý của người tiêu dùng đối với giá nhà, là 102 điểm, giảm 6 điểm so với tháng 10, ảnh hưởng bởi xu hướng tăng giá bán nhà ở trên toàn quốc chậm lại, lượng giao dịch đình trệ trong khi lãi suất cho vay tiếp tục ở mức cao.Chỉ số triển vọng lãi suất trong tháng 11 ghi nhận 119 điểm, giảm 9 điểm, do kỳ vọng về việc Mỹ ngừng tăng lãi suất cơ bản khi tỷ lệ lạm phát của nước này có chiều hướng chậm lại.Triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng giảm 2 điểm xuống 111 điểm, tập trung vào chi phí ăn ngoài, du lịch, giáo dục, giải trí và văn hóa do sức chi yếu hơn so với giá thành. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tương ứng với triển vọng giá cả trong một năm tới, là 3,4%, tương tự tháng 10.