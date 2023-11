Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay Hàn Quốc sẽ bị phạt nặng

Photo : YONHAP News

Từ nay trở đi, hành khách khi lên máy bay sẽ được nghe một đoạn phát thanh thông báo "Không được tự ý mở cửa thoát hiểm", là một biện pháp nhằm ngăn chặn rủi ro an toàn hàng không như sự cố một hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay của hãng Asiana Airlines đang hạ cánh vào tháng 5 vừa qua.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết Bộ sẽ đăng thông báo hành chính cho đến ngày 14/12 về dự thảo Quy định sửa đổi một phần hướng dẫn vận hành đối với doanh nghiệp vận tải hàng không, bao gồm cả nhân viên an ninh trong máy bay.Hiện tại, các hãng hàng không trước khi hạ cánh thường phát thông báo về nghĩa vụ của hành khách như không hút thuốc hoặc sử dụng thiết bị điện tử, hay nội dung nếu cản trở nghiệp vụ của các thành viên phi hành đoàn thì "có thể bị xử phạt hình sự".Do đó, dự thảo sửa đổi lần này có thêm nội dung nếu hành khách tự ý mở cửa lên xuống, cửa thoát hiểm hoặc vận hành thiết bị cản trở an ninh hoặc hoạt động của máy bay thì có thể bị phạt tù tới 10 năm theo Luật An ninh hàng không.Dự thảo cũng bổ sung quy định rằng máy bay phải dán nhãn ghi rõ “mở cửa lối thoát hiểm trong tình huống thông thường là hành vi bị cấm" ở nơi hành khách có thể dễ dàng nhìn thấy. Bên cạnh đó, nhân viên an ninh trên máy bay phải được đào tạo ít nhất 2 tiếng/năm để xác định và theo dõi những hành khách có hành vi bất thưởng như lo lắng hoặc căng thẳng.Dự thảo sửa đổi lần này là biện pháp tiếp theo trong đối sách tăng cường an toàn của cửa thoát hiểm máy bay, được Chính phủ và đảng cầm quyền thỏa thuận trong cuộc họp hồi tháng 7.