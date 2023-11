Tỷ lệ nghèo của hộ đơn thân Hàn Quốc là 48%

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 28/11 công bố số liệu tỷ lệ nghèo ở hộ gia đình một thành viên lên tới 47,8%, cao hơn 17,8% so với bình quân chung các hộ gia đình (30%).Hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc hiện đang chiếm 31,8% tổng số hộ. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo ở hộ đơn thân là người cao tuổi lên tới hơn 70%. Trong nhóm 20% những hộ gia đình có ít tài sản nhất, có tới hơn 40% là hộ đơn thân.Thu nhập bình quân năm (không bao gồm các khoản trợ cấp Nhà nước) của hộ gia đình một thành viên thấp hơn khoảng 10 triệu won (7.720 USD) so với bình quân chung các hộ gia đình. Trong đó, hộ gia đình một thành viên là thanh niên thu nhập 24,33 triệu won (18.800 USD), cao nhất; hộ đơn thân cao tuổi chỉ đạt 4,36 triệu won (3.370 USD), thấp nhất.Tỷ lệ hộ gia đình một thành viên đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản là 6,5%, cao gấp đôi so với bình quân chung các hộ gia đình (3,2%). Tỷ lệ này ở hộ đơn thân cao tuổi chiếm 14,2%, cao hơn 0,9% so với hộ đơn thân là thanh niên. Tuy nhiên, khoản tiền trợ cấp của hộ cao tuổi chỉ đạt 245.000 won (189 USD), ít hơn số tiền thanh niên đang nhận là 616.000 won (476 USD).