Miền Bắc tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán ở Bangladesh và Cộng hòa Congo

Photo : YONHAP News

Tờ báo The Daily Star của Bangladesh ngày 29/11 (giờ địa phương) đưa tin Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại nước này đã đóng cửa từ ngày 20/11 vừa qua, chuyển giao nghiệp vụ chính của cơ quan này cho Đại sứ quán miền Bắc đóng tại Ấn Độ.Bangladesh thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên từ năm 1973. Quốc gia Nam Á này không đặt văn phòng ngoại giao tại Bình Nhưỡng mà giải quyết công việc liên quan đến Bắc Triều Tiên tại Đại sứ quán Bangladesh đóng tại Trung Quốc.Một quan chức Bộ Ngoại giao Bangladesh cho biết việc miền Bắc rút văn phòng ngoại giao ở nước này không gây bất cứ ảnh hưởng gì do hai nước không hề có mối quan hệ thương mại nào đặc biệt.Bên cạnh đó, hãng truyền thông Mỹ chuyên về Bắc Triều Tiên NK News ngày 28/11 (giờ địa phương) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Congo đưa tin miền Bắc đã cho đóng cửa Đại sứ quán tại nước này, chuyển giao công việc cho Đại sứ quán tại Ethiopia. Quan chức này cũng cho biết Bình Nhưỡng không giải thích về lý do rút văn phòng ngoại giao.Bắc Triều Tiên và Cộng hòa dân chủ Congo thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1964, duy trì mối quan hệ thắm thiết bền lâu như việc miền Bắc tham gia dự án khai thác mỏ vàng của Congo và xuất khẩu vũ khí.Như vậy, kể từ tháng trước, Bắc Triều Tiên đã cho đóng cửa tổng cộng 7 cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, trong đó có Uganda, Angola, Tây Ban Nha, Nepal, Hong Kong và hai quốc gia trên.Bộ Ngoại giao miền Bắc từng giải thích đây là một phương án nhằm "tái bố trí một cách hiệu quả năng lực ngoại giao" của nước này, song trên thực tế có nhiều phân tích cho rằng lý do chính là vì Bình Nhưỡng đang gặp phải khó khăn trong việc kiếm ngoại tệ do các lệnh cấm vận của quốc tế nên không còn đủ kinh phí vận hành cơ quan ngoại giao tại nước ngoài.