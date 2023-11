Tâm lý doanh nghiệp trong tháng 11 giữ nguyên so với tháng 10

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/11 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) toàn ngành công nghiệp tháng 11 đạt 70 điểm, giữ nguyên so với tháng trước.Trong đó, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 70 điểm, tăng 1 điểm. Chỉ số BSI của các doanh nghiệp điện tử, video và thiết bị viễn thông tăng mạnh 13 điểm, phản ánh tâm lý kỳ vọng về sự hồi phục giá chíp bán dẫn và sự gia tăng nhu cầu. Chỉ số BIS doanh nghiệp thiết bị điện cũng tăng 8 điểm do giá nguyên vật liệu như lithium giảm.Ngược lại, chỉ số BSI doanh nghiệp kim loại cơ bản giảm 1 điểm do năng lực cạnh tranh giá thành của các doanh nghiệp thép giảm, ảnh hưởng từ đồng yen Nhật giảm giá trị, và ngành xây dựng Trung Quốc đình trệ. Chỉ số BSI của doanh nghiệp ô tô giảm 4 điểm do nhu cầu yếu.Xét theo quy mô doanh nghiệp, chỉ số BSI doanh nghiệp lớn tăng 2 điểm, doanh nghiệp xuất khẩu tăng 6 điểm, nhưng của doanh nghiệp tiêu thụ nội địa giảm 1 điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ nguyên so với tháng trước.Vướng mắc lớn nhất trong quá trình kinh doanh đối với các doanh nghiệp chế tạo đó là tình hình kinh tế bất ổn.Chỉ số BSI của doanh nghiệp phi chế tạo đạt 69 điểm, giảm 2 điểm so với tháng 10. Trong đó, chỉ số BSI của các doanh nghiệp bán buôn bán lẻ giảm 5 điểm do tiêu thụ nội địa yếu đi và nhu cầu giảm. Chỉ số BSI doanh nghiệp xây dựng giảm 3 điểm do nguyên vật liệu tăng giá, đơn hàng trúng thầu giảm.Các doanh nghiệp phi chế tạo cũng chỉ ra khó khăn lớn nhất là kinh tế bất ổn, sau đó tới các yếu tố là tiêu thụ nội địa đình trệ, thiếu nhân lực, chi phí nhân công tăng.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), trong tháng 11 đạt 91,2 điểm, giảm 0,6 điểm so với tháng 10.Chỉ số BSI triển vọng tháng 12 của doanh nghiệp chế tạo đạt 68 điểm, giảm 1 điểm; của doanh nghiệp phi chế tạo là 71 điểm, tăng 2 điểm.