Seoul và EU thảo luận đối phó với Bình Nhưỡng và hợp tác vũ trụ

Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/11 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 18 tại Brussels (Bỉ), thảo luận về phối hợp đối phó với Bắc Triều Tiên và hợp tác vũ trụ.Phái đoàn Hàn Quốc do ông Yoon Jong-kwon, quan chức phụ trách không phổ biến vũ khí hạt nhân và các vấn đề hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao dẫn đầu, đã nhóm họp với Đặc phái viên về giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân Marjolijn Van Deelen và Đặc phái viên về không gian của EU Carine Claeys.Hai bên đồng tình rằng ba vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên đã gây hại tới ổn định khu vực, là một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Hai bên quyết định sẽ tiếp tục nỗ lực chung để kêu gọi sự đối phó tích cực của cộng đồng quốc tế với miền Bắc.Hàn Quốc và Liên minh châu Âu nhất trí sẽ tiếp tục chia sẻ đánh giá về môi trường an ninh quốc tế hiện nay, hợp tác chặt chẽ để tăng cường cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân hiện hành như vũ khí hạt nhân, sinh hóa, vũ khí thông thường. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác ở các lĩnh vực mới nổi như ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở lĩnh vực quân sự.Quan chức Hàn-EU đã tiến hành đánh giá về các mối đe dọa không gian, chia sẻ chính sách an ninh không gian của mỗi bên, và thảo luận phương án hợp tác để phát triển các quy định quốc tế liên quan.Từ năm 2001, Hàn Quốc và EU tổ chức Hội nghị giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thảo luận về phương án tăng cường cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân, như cấm chuyển giao và nhập vũ khí hạt nhân, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình.