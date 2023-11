Tổng tỷ suất sinh quý III của Hàn Quốc đạt 0,7 trẻ, thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/11 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 9/2023". Trong tháng 9, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 18.707 trẻ, giảm 3.211 trẻ so với một năm trước, tương đương mức giảm 14,6%.Đây là số trẻ chào đời thấp nhất trong lịch sử thống kê từ năm 1981 xét riêng trong các tháng 9. Mức giảm tháng 9 vừa qua cũng là mức giảm sâu kỷ lục.Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, của quý III năm nay đạt 0,7 trẻ, giảm 0,1 trẻ so với cùng kỳ năm trước.Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc từng đạt mức thấp kỷ lục 0,7 trẻ hồi quý IV năm ngoái, sau đó tăng trở lại 0,81 trẻ trong quý I năm nay, rồi lại giảm xuống 0,7 trẻ trong quý II, lần này lại tiếp tục giữ mức thấp kỷ lục.Tổng tỷ suất sinh tại thủ đô Seoul là 0,54 trẻ, thấp nhất cả nước; tỉnh Nam Jeolla là cao nhất với 0,96 trẻ.Tổng số trẻ chào đời trong vòng 9 tháng đầu năm 2023 là 177.136 trẻ, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2022.Thông thường, số trẻ chào đời chủ yếu tập trung vào đầu năm và giảm dần vào cuối năm. Theo đó, nhiều khả năng số trẻ chào đời trong cả năm nay sẽ không đạt ngưỡng 240.000 người.Số người tử vong trong tháng 9 là 28.364 người, giảm 869 người (3%) so với một năm trước. Do số người tử vong cao hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 9.657 người trong tháng 9.Số cặp kết hôn trong tháng 9 là 12.941 cặp, giảm 1.807 cặp (12,3%). Số cặp ly hôn là 7.504 cặp, giảm 8,1%.